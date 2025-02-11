Ціни на бензин та дизпаливо на АЗС стабілізувалися після підвищення акцизів: Як змінилася вартість пального за тиждень
Після суттєвого зростання у січні, ціни на бензин та дизпаливо у найбільших українських мережах АЗС стабілізувалися.
Так, за тиждень з 3 по 10 лютого середня роздрібна ціна на бензин марки А-95 зросла на 5 копійок за літр – до 56,88 грн, бензин "А-95+" подорожчав на 7 коп. – до 60,06 грн за літр, а вартість дизпалива збільшилася на 2 копійки – до 55,27 грн за літр, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".
Водночас середня роздрібна ціна скрапленого газу знизилася на копійку – до 37,07 грн за літр.
Ціни на пальне у більшості великих мереж за тиждень не змінилися, свідчать дані моніторингу.
На 40-93 коп. підвищила ціни на бензин та дизпаливо мережа Shel, проте у січні зростання цін на її АЗС було меншим, ніж у конкурентів.
На 20 копійок за літр підвищила ціни на всі види палива "Укрнафта", а на 1 гривню з літр – мережа RLS. Водночас на АЗС "Олас" бензин А-95 навпаки, подешевшав на гривню за літр.
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 3 по 10 лютого, грн/л:
|
Мережі
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
10.02.25
|
Зм.
|
10.02.25
|
Зм.
|
10.02.25
|
Зм.
|
10.02.25
|
Зм.
|
ОККО
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
38,99
|
0,00
|
WOG
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
38,98
|
0,00
|
Shell
|
59,74
|
0,93
|
61,89
|
0,40
|
58,42
|
0,53
|
37,99
|
0,00
|
SOCAR
|
59,49
|
0,00
|
61,32
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
38,16
|
0,00
|
Neftek
|
58,99
|
0,00
|
61,49
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
38,49
|
0,50
|
Параллель
|
58,49
|
0,00
|
58,82
|
0,00
|
36,42
|
0,00
|
BVS
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
Автотранс
|
57,98
|
0,00
|
64,98
|
0,00
|
55,98
|
0,00
|
35,98
|
0,00
|
KLO
|
57,59
|
0,00
|
59,29
|
0,00
|
57,89
|
0,00
|
38,49
|
0,00
|
Рур груп
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
36,50
|
1,50
|
VST
|
56,90
|
-0,10
|
54,20
|
-0,40
|
36,70
|
-0,20
|
AMIC
|
56,52
|
0,00
|
58,49
|
0,00
|
54,75
|
-0,11
|
36,42
|
-0,11
|
Ovis
|
56,49
|
0,00
|
59,49
|
0,00
|
54,49
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
UPG
|
56,00
|
0,00
|
58,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
37,01
|
0,00
|
VostokGaz
|
55,99
|
1,00
|
54,49
|
1,50
|
35,99
|
0,00
|
U.GO
|
55,90
|
0,00
|
52,90
|
0,00
|
35,40
|
0,00
|
Укрнафта
|
55,69
|
0,20
|
57,69
|
0,20
|
54,19
|
0,20
|
35,99
|
0,00
|
ZOG
|
55,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
36,00
|
0,00
|
Mango
|
54,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
35,69
|
0,00
|
Катрал
|
54,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
35,77
|
0,00
|
Кворум
|
54,98
|
0,00
|
52,98
|
0,00
|
33,98
|
0,00
|
Green Wave
|
54,90
|
0,00
|
53,90
|
0,00
|
35,90
|
0,00
|
RLS
|
54,90
|
1,00
|
56,00
|
1,00
|
52,80
|
1,00
|
35,90
|
0,00
|
Chipo
|
54,67
|
0,00
|
52,25
|
0,00
|
35,86
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
54,50
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
Маркет
|
54,49
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
Marshal
|
54,49
|
0,00
|
57,49
|
0,00
|
51,59
|
0,00
|
35,15
|
0,00
|
Motto
|
54,05
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
50,91
|
-0,21
|
35,91
|
-0,14
|
Олас
|
53,99
|
-1,00
|
51,99
|
0,00
|
35,70
|
-0,29
|
SUNOIL
|
53,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
35,29
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
53,76
|
-0,10
|
50,40
|
-0,08
|
35,23
|
-0,12
|
Фактор
|
53,00
|
0,00
|
48,70
|
0,00
|
Авантаж 7
|
52,95
|
0,00
|
51,95
|
0,00
|
35,25
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
56,88
|
0,05
|
60,06
|
0,07
|
55,27
|
0,02
|
37,07
|
-0,01
Як повідомлялося, у січні українські мережі АЗС активно підвищували ціни на пальне збільшення акцизів, зростання гуртових цін та зниження курсу гривні
Нагадаємо, 2 вересня минулого року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.
Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.
На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.
На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.
Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".
