Ціни на бензин та дизпаливо на АЗС стабілізувалися після підвищення акцизів: Як змінилася вартість пального за тиждень

Після суттєвого зростання у січні, ціни на бензин та дизпаливо у найбільших українських мережах АЗС стабілізувалися.

Так, за тиждень з 3 по 10 лютого середня роздрібна ціна на бензин марки А-95 зросла на 5 копійок за літр – до 56,88 грн, бензин "А-95+" подорожчав на 7 коп. – до 60,06 грн за літр, а вартість дизпалива збільшилася на 2 копійки – до 55,27 грн за літр, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Водночас середня роздрібна ціна скрапленого газу знизилася на копійку – до 37,07 грн за літр.

Ціни на пальне у більшості великих мереж за тиждень не змінилися, свідчать дані моніторингу.

На 40-93 коп. підвищила ціни на бензин та дизпаливо мережа Shel, проте у січні зростання цін на її АЗС було меншим, ніж у конкурентів.

На 20 копійок за літр підвищила ціни на всі види палива "Укрнафта", а на 1 гривню з літр – мережа RLS. Водночас на АЗС "Олас" бензин А-95 навпаки, подешевшав на гривню за літр.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 3 по 10 лютого, грн/л:

Мережі А-95 А-95+ ДП LPG 10.02.25 Зм. 10.02.25 Зм. 10.02.25 Зм. 10.02.25 Зм. ОККО 59,99 0,00 61,99 0,00 58,99 0,00 38,99 0,00 WOG 59,99 0,00 61,99 0,00 58,99 0,00 38,98 0,00 Shell 59,74 0,93 61,89 0,40 58,42 0,53 37,99 0,00 SOCAR 59,49 0,00 61,32 0,00 57,99 0,00 38,16 0,00 Neftek 58,99 0,00 61,49 0,00 54,99 0,00 38,49 0,50 Параллель 58,49 0,00 58,82 0,00 36,42 0,00 BVS 57,99 0,00 59,99 0,00 55,99 0,00 35,99 0,00 Автотранс 57,98 0,00 64,98 0,00 55,98 0,00 35,98 0,00 KLO 57,59 0,00 59,29 0,00 57,89 0,00 38,49 0,00 Рур груп 56,99 0,00 54,99 0,00 36,50 1,50 VST 56,90 -0,10 54,20 -0,40 36,70 -0,20 AMIC 56,52 0,00 58,49 0,00 54,75 -0,11 36,42 -0,11 Ovis 56,49 0,00 59,49 0,00 54,49 0,00 35,49 0,00 UPG 56,00 0,00 58,00 0,00 55,00 0,00 37,01 0,00 VostokGaz 55,99 1,00 54,49 1,50 35,99 0,00 U.GO 55,90 0,00 52,90 0,00 35,40 0,00 Укрнафта 55,69 0,20 57,69 0,20 54,19 0,20 35,99 0,00 ZOG 55,00 0,00 57,00 0,00 54,00 0,00 36,00 0,00 Mango 54,99 0,00 52,99 0,00 35,69 0,00 Катрал 54,99 0,00 52,99 0,00 35,77 0,00 Кворум 54,98 0,00 52,98 0,00 33,98 0,00 Green Wave 54,90 0,00 53,90 0,00 35,90 0,00 RLS 54,90 1,00 56,00 1,00 52,80 1,00 35,90 0,00 Chipo 54,67 0,00 52,25 0,00 35,86 0,00 Укр-Петроль 54,50 0,00 53,50 0,00 Маркет 54,49 0,00 54,99 0,00 50,99 0,00 Marshal 54,49 0,00 57,49 0,00 51,59 0,00 35,15 0,00 Motto 54,05 0,00 54,90 0,00 50,91 -0,21 35,91 -0,14 Олас 53,99 -1,00 51,99 0,00 35,70 -0,29 SUNOIL 53,99 0,00 52,99 0,00 35,29 0,00 БРСМ-Нафта 53,76 -0,10 50,40 -0,08 35,23 -0,12 Фактор 53,00 0,00 48,70 0,00 Авантаж 7 52,95 0,00 51,95 0,00 35,25 0,00 Середня ціна в Україні 56,88 0,05 60,06 0,07 55,27 0,02 37,07 -0,01

Як повідомлялося, у січні українські мережі АЗС активно підвищували ціни на пальне збільшення акцизів, зростання гуртових цін та зниження курсу гривні

Нагадаємо, 2 вересня минулого року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".