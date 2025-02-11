БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 978 3

Ціни на бензин та дизпаливо на АЗС стабілізувалися після підвищення акцизів: Як змінилася вартість пального за тиждень

бензин,заправка,топливо,азс

Після суттєвого зростання у січні, ціни на бензин та дизпаливо у найбільших українських мережах АЗС стабілізувалися.

Так, за тиждень з 3 по 10 лютого середня роздрібна ціна на бензин марки А-95 зросла на 5 копійок за літр – до 56,88 грн, бензин "А-95+" подорожчав на 7 коп. – до 60,06 грн за літр, а вартість дизпалива збільшилася на 2 копійки – до 55,27 грн за літр, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Водночас середня роздрібна ціна скрапленого газу знизилася на копійку – до 37,07 грн за літр.

Ціни на пальне у більшості великих мереж за тиждень не змінилися, свідчать дані моніторингу.

На 40-93 коп. підвищила ціни на бензин та дизпаливо мережа Shel, проте у січні зростання цін на її АЗС було меншим, ніж у конкурентів.

На 20 копійок за літр підвищила ціни на всі види палива "Укрнафта", а на 1 гривню з літр – мережа RLS. Водночас на АЗС "Олас" бензин А-95 навпаки, подешевшав на гривню за літр.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 3 по 10 лютого, грн/л:

Мережі

А-95

А-95+

ДП

LPG

10.02.25

Зм.

10.02.25

Зм.

10.02.25

Зм.

10.02.25

Зм.

ОККО

59,99

0,00

61,99

0,00

58,99

0,00

38,99

0,00

WOG

59,99

0,00

61,99

0,00

58,99

0,00

38,98

0,00

Shell

59,74

0,93

61,89

0,40

58,42

0,53

37,99

0,00

SOCAR

59,49

0,00

61,32

0,00

57,99

0,00

38,16

0,00

Neftek

58,99

0,00

61,49

0,00

54,99

0,00

38,49

0,50

Параллель

58,49

0,00

58,82

0,00

36,42

0,00

BVS

57,99

0,00

59,99

0,00

55,99

0,00

35,99

0,00

Автотранс

57,98

0,00

64,98

0,00

55,98

0,00

35,98

0,00

KLO

57,59

0,00

59,29

0,00

57,89

0,00

38,49

0,00

Рур груп

56,99

0,00

54,99

0,00

36,50

1,50

VST

56,90

-0,10

54,20

-0,40

36,70

-0,20

AMIC

56,52

0,00

58,49

0,00

54,75

-0,11

36,42

-0,11

Ovis

56,49

0,00

59,49

0,00

54,49

0,00

35,49

0,00

UPG

56,00

0,00

58,00

0,00

55,00

0,00

37,01

0,00

VostokGaz

55,99

1,00

54,49

1,50

35,99

0,00

U.GO

55,90

0,00

52,90

0,00

35,40

0,00

Укрнафта

55,69

0,20

57,69

0,20

54,19

0,20

35,99

0,00

ZOG

55,00

0,00

57,00

0,00

54,00

0,00

36,00

0,00

Mango

54,99

0,00

52,99

0,00

35,69

0,00

Катрал

54,99

0,00

52,99

0,00

35,77

0,00

Кворум

54,98

0,00

52,98

0,00

33,98

0,00

Green Wave

54,90

0,00

53,90

0,00

35,90

0,00

RLS

54,90

1,00

56,00

1,00

52,80

1,00

35,90

0,00

Chipo

54,67

0,00

52,25

0,00

35,86

0,00

Укр-Петроль

54,50

0,00

53,50

0,00

Маркет

54,49

0,00

54,99

0,00

50,99

0,00

Marshal

54,49

0,00

57,49

0,00

51,59

0,00

35,15

0,00

Motto

54,05

0,00

54,90

0,00

50,91

-0,21

35,91

-0,14

Олас

53,99

-1,00

51,99

0,00

35,70

-0,29

SUNOIL

53,99

0,00

52,99

0,00

35,29

0,00

БРСМ-Нафта

53,76

-0,10

50,40

-0,08

35,23

-0,12

Фактор

53,00

0,00

48,70

0,00

Авантаж 7

52,95

0,00

51,95

0,00

35,25

0,00

Середня ціна в Україні

56,88

0,05

60,06

0,07

55,27

0,02

37,07

-0,01

Як повідомлялося, у січні українські мережі АЗС активно підвищували ціни на пальне збільшення акцизів, зростання гуртових цін та зниження курсу гривні

Нагадаємо, 2 вересня минулого року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".

Автор: 

АЗС (1612) бензин (1143) ціни (3721) дизпаливо (1300)
Дивлюсь авіаса вже і в списку нема. Як повернути гроші за куплений бензин на картку? Шахраї
показати весь коментар
11.02.2025 17:26 Відповісти
Та да-киданули людей ловко
показати весь коментар
11.02.2025 17:47 Відповісти
"От бачите, як добре! Підняли акцизи, і ціни стабілізувались. Це наша перемога!" - Зеленскій.
показати весь коментар
11.02.2025 19:14 Відповісти

