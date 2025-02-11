БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
92 0

Екстрені відключення світла запровадили у Дніпрі, – ДТЕК

світло

У місті Дніпро запроваджені екстрені відключення електроенергії через пошкодження розподільчих мереж.

Про це повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК.

У компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі" уточнили, що екстрені відключення світла запровадили з 16:30, вони відбуваються поза графіком.

Там пояснили, що розподільчі мережі пошкоджені у результаті останніх обстрілів, тому обладнання необхідно вивести у ремонт.

"Заходи обмеження буде скасовано після стабілізації ситуації в енергосистемі", – додали в компанії.

Як повідомялося, завтра, 12 лютого, в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності споживання електроенергії для промисловості та бізнесу з 07:00 до 11:00 та із 15:00 до 21:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується, однак вони можливі у випадку пошкоджень розподільчих мереж.

Автор: 

Дніпро (522) електроенергія (4373) ДТЕК (1368) відключення світла (614)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 