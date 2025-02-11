Екстрені відключення світла запровадили у Дніпрі, – ДТЕК

У місті Дніпро запроваджені екстрені відключення електроенергії через пошкодження розподільчих мереж.

Про це повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК.

У компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі" уточнили, що екстрені відключення світла запровадили з 16:30, вони відбуваються поза графіком.

Там пояснили, що розподільчі мережі пошкоджені у результаті останніх обстрілів, тому обладнання необхідно вивести у ремонт.

"Заходи обмеження буде скасовано після стабілізації ситуації в енергосистемі", – додали в компанії.

Як повідомялося, завтра, 12 лютого, в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності споживання електроенергії для промисловості та бізнесу з 07:00 до 11:00 та із 15:00 до 21:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується, однак вони можливі у випадку пошкоджень розподільчих мереж.