"Укрнафта" планує збудувати 1 гігават генерації за три роки, – голова наглядової ради

"Укрнафта", яка з допомогою Європейського банку реконструкції та розвитку запланувала проєкти з генерації енергії з власного газу загальною потужністю до 370 МВт, додатково працює над залученням інвестицій для будівництва потужностей відновлюваної енергії – сонячної та вітрової.

Про це повідомив голова наглядової ради компанії Данкан Найтінгейл, передає Інтерфакс-Україна.

"Хочемо впровадити близько 200 МВт відновлюваної енергії протягом наступних двох років", – сказав Найтінгейл.

Він нагадав, що, згідно із домовленостями з ЄБРР, окрім кредитних коштів банк надає компанії грантову підтримку на декілька десятків мільйонів євро.

"Всі ці кошти будуть використані для будівництва газової генерації. На першому етапі ми плануємо побудувати близько 375 МВт нових енергетичних потужностей gas to power", – зазначив Найтінгейл.

За його словами, початково план "Укрнафти" до 2028 року передбачає впровадження близько 1 ГВт нової електричної і теплової енергії, а також стореджів (для зберігання енергії, – ред.), що вимагатиме значних інвестицій.

"Кошти плануємо залучати від поточних донорів, національних та міжнародних банків, інвесторів. Головна задача – кошти компанії направляти на основну діяльність з підвищення видобутку вуглеводнів, а енергетичні проєкти мають бути самодостатніми, в тому числі і щодо залучення фінансування", – підкреслив Найтінгейл.

Він зауважив, що "Укрнафта" розуміє важливість традиційних джерел енергії, особливо в умовах воєнного стану, і водночас використовує газ як перехідне паливо для генерації електроенергії.

"Це дозволяє працювати над екологічно стійкими рішеннями на майбутнє", – підсумував він.

Раніше стало відомо, що "Укрнафта" планує побудувати сучасну парогазову теплоелектроцентраль, яка забезпечуватиме населення електроенергією та теплом, а також генеруватиме пару для технологічних процесів індустріальних підприємств.

До того повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку на власній електронній платформі почав процедури закупівель газових електростанцій у рамках кредитної та донорської угоди з "Укрнафтою".