НАБУ викрило злочинну групу на заволодінні понад 107 мільйонами "Укроборонпрому"

Національне антиорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура за оперативного супроводу Служби безпеки України викрили організовану злочинну групу з п'ятьох осіб, яка упродовж 2016-2019 років заволоділа коштами державних підприємств, учасників концерну "Укроборонпром", на понад 107,2 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ. 

За даними слідства, корупційна схема полягала в штучному залученні держпідприємством, що здійснювало експорт продукції військового призначення українського виробництва, компанії-нерезидента для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах.

Втім. фактично вся робота здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства.

Протягом 2016-2019 років держпідприємство сплатило компанії-нерезиденту понад 3,78 млн євро (еквівалент понад 107,2 млн грн) за нібито виконані роботи, які фактично не здійснювалися. Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній та в подальшому розподілялися між учасниками злочинної групи.

Серед підозрюваних – колишні службові особи державних підприємств та бенефіціар приватної компанії.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок у справі Національного атикорупційного бюро щодо посадовців державної фірми "Укрінмаш" зі структури концерну "Укроборонпром" за розтрату 3,5 млн грн.

НАБУ (1583) корупція (505) Укроборонпром (762)
