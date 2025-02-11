У "Дії" може з’явитися послуга розірвання шлюбу

Міністерство цифрової трансформації України вивчає доцільність запровадження послуги розірвання шлюбу в застосунку "Дія".

Про це повідомили в Мінцифри, передає Інтерфакс-Україна.

"Команда "Дії" наразі аналізує затребуваність та можливість реалізації послуги розірвання шлюбу онлайн серед українців. Від результатів цього дослідження залежить, чи з’явиться така послуга в "Дії" та чи розпочнеться робота над її розробкою", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні минулого року було зареєстровано 150,21 тис. шлюбів, що на 19,3%, або 38,84 тис., менше, ніж 2023 року. Одночасно кількість зареєстрованих розірвань шлюбу зросла на 42,2%, або на 10,18 тис. – до 34,29 тис., з-поміж них за рішенням суду – на 2.3%, до 1,31 тис.

Раніше стало відомо, що в застосунку "Дія" відновили послугу шлюбу онлайн після масштабної кібератаки на українські держреєстри.

У червні минулого року повідомлялося, що перші пари уклали офіційний шлюб онлайн у "Дії". За словами віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це перша в світі пара, яка одружилася в "Дії", і це унікальний досвід для всього світу.