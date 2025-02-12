Рада підтримала реформу АРМА. Це одна з вимог для отримання допомоги від ЄС

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та вдосконалення механізмів управління активами".

Відповідний законопроєкт №12374-д у першому читанні на засіданні у середу підтримали 233 депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту закону, його ухвалення є одним із зобов'язань України в межах ініціативи Євросоюзу "Ukraine Facility". Зокрема, Україна має реформувати АРМА, запровадивши прозору процедуру відбору керівника агентства, незалежну систему оцінки ефективності діяльності та прозору процедуру управління та продажу арештованих активів.

Передбачається, що з дня набрання чинності цим законом розпочнеться формування Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності АРМА, який триватиме протягом 12 місяців.

Крім того, буде змінено склад конкурсної комісії з відбору голови АРМА, до складу якої увійдуть представники від міжнародних партнерів.

Серед іншого, законопроєктом також пропонується:

визначати вартість активу до його передачі в АРМА;

запровадити систему автоматизованого визначення управителів;

залучити до управління арештованими активами арбітражних керуючих та приватних виконавців;

встановити граничні строки для реалізації усіх етапів управління арештованими активами, зокрема, для передачі арештованих активів до АРМА;

передбачити створення спеціального фонду для покриття витрат АРМА на зберігання, управління активами, підготовкою до передачі в управління та їх реалізації;

позбавити управителів активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій від необхідності погоджувати свої дії із власником активу, якщо це РФ, Білорусь або громадяни цих країн або підконтрольні їм компанії (крім тих, які постійно проживають на території України на законних підставах);

врегулювати питання оплати праці працівників АРМА на рівні центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, які здійснюють діяльність у сфері запобігання і протидії корупції.

Як повідомлялося, на початку 2025 року в Україні має запрацювати оновлений Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (ЄДРАА).