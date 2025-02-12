У Франції збанкрутував найстаріший виробник зброї. Він мав контракт із Україною

Французька компанія Verney-Carron, яка мала контракт на поставки озброєнь в Україну, звернулася до суду за захистом від банкрутства.

Про це йдеться в повідомленні материнської компанії Cybergun, передає LIGA.net.

Verney-Carron була заснована в 1820 році й вважається найстарішим виробником мисливської та стрілецької зброї у Франції.

У листопаді 2023 року "Укрспецекспорт" та Verney-Carron підписали рамковий контракт на 36 млн євро на постачання 10 тис. штурмових гвинтівок, 2 тис. снайперських гвинтівок та 400 гранатометів. Постачання кваліфікаційних партій було заплановано на початок 2024 року, а серійні – через шість місяців.

Водночас у французькій компанії попереджали, що виконають контракт лише після того, як знайдуть додаткові кошти на розширення виробництва.

За даними порталу Militarnyi, наразі невідомо, чи виконала французька компанія умови контракту в повному обсязі, оскільки фінансові проблеми та зриви термінів поставок продукції почалися ще 2021 року.

У материнські компанії Cybergun також підтвердили, що до того, як купили Verney-Carron у 2022 році, у виробника стрілецької зброї були фінансові проблеми. Після покупки Cybergun інвестувала 12 млн євро на підтримку Verney-Carron, проте це не призвело до фінансового оздоровлення компанії.

Зараз Cybergun готова продати Verney-Carron потенційному інвестору, зберігши міноритарну частку. Також ведуться переговори з державними органами, включно з Міністерством оборони Франції, щодо захисту компанії та її стратегічно важливих активів.

Раніше повідомлялося, що через відсутність державних замовлень приватні виробники оборонно-промислового комплексу в Україні в 2024 році не виготовили понад 1,7 млн одиниць дронів та засобів радіоелектронної боротьби, попри наявні для цього потужності. Приватні компанії ОПК минулого року були спроможні виготовити понад 2,7 млн одиниць озброєння. Водночас на замовлення державних закупівельників та благодійних фондів зброярі виготовили лише понад 1 млн одиниць військової техніки, що становить лише 37% від загальної спроможності виробників торік.

До того стало відомо, що польська компанія Seco/Warwick, яку звинувачують у співпраці з Росією у сфері озброєнь, втратила контракт в Україні.