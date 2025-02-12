БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Фінська Tikkurila остаточно пішла з Росії. Компанія анонсувала вихід із російського ринку ще три роки тому

Фінська компанія Tikkurila остаточно вийшла з Росії

Фінський виробник лакофарбової продукції компанія Tikkurila та її материнська американська компанія PPG завершили вихід із російського ринку.

Про це пише фінське агентство Ilta-Sanomat, передає LIGA.net.

"Компанія Tikkurila Oyj, яка входить до PPG Group, завершила вихід із Росії наприкінці січня", – повідомив представник PPG Ендрю Вуд.

Він додав, що компанія не збирається надавати додаткову інформацію з цього приводу.

За інформацією російських ЗМІ, Tikkurila продала свої два заводи в Санкт-Петербурзі московській компанії "Смартбізнесгруп". ТОВ "Тіккуріла" керувало всім бізнесом Tikkurila Oyj у Росії.

Російська "Смартбізнесгруп" зареєстрована у вересні 2024 року. Основною діяльністю нового власника Tikkurila є "виробництво виробів із бетону для використання у будівництві".

Компанія Tikkurila Oyj оголосила про вихід із російського ринку ще у 2022 році. Проте відтоді офіційних заяв із цього приводу не було.

Рік тому PPG заявила, що чекала дозволу на продаж від російської влади протягом 18 місяців. Як повідомили в компанії, російське ТОВ "Тіккуріла" не мало дозволу на виробництво та реалізацію продукції під торговою маркою Tikkurila у Росії.

У 2023 році компанія PPG продала свій бізнес із виробництва промислових фарб у Росії.

Нагадаємо, американська компанія PPG оголосила про згортання бізнесу її фінського підрозділу з виробництва фарб та лаків Tikkurila в Росії в червні 2022 року. Тоді PPG заявила, що активізує пошук варіантів для виходу з Росії, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку.

"Наразі ми продовжуємо здійснювати лише мінімальний обсяг продажів, достатній для отримання достатньої кількості місцевої валюти для оплати праці робітників. Раніше ми припинили всі продажі російській нафтогазовій промисловості, державним установам, сторонам, які підпадають під дію останніх нормативних актів, і для аерокосмічного ринку", – йшлося в повідомленні компанії.

бізнес (1299) росія (15164) Фінляндія (344)
Не пройшло і три роки... Як кажуть... А скільки падалі світової ще лишилося у раші...
показати весь коментар
12.02.2025 18:54 Відповісти
По фінськи, нікуди не поспішая.
Тільки до НАТО бігом та як умого швидче.
показати весь коментар
12.02.2025 19:09 Відповісти
з такими коментами я Впевнений що ти лижеш зади путіну, а тут на цій сторінці задля розбрату Українців.
ТИ постійно пишеш якусь туфту
показати весь коментар
12.02.2025 20:15 Відповісти
Писати грамотно навчись для початку, **************.
показати весь коментар
12.02.2025 20:32 Відповісти
не ти навчати мене будеш путінський лизун
показати весь коментар
12.02.2025 22:24 Відповісти
Меєєдлєєнооо до Суомі нууу оооччченннь меєєєдленннооо виходіііт Tikkurila.
показати весь коментар
12.02.2025 19:08 Відповісти
я б на вашому місці затулив би пельку бо фіни досить потужно допомагають Україні. І вже на нашій війні загинуло ШІСТЬ фінів
показати весь коментар
12.02.2025 20:14 Відповісти
От коли будите на мойому місці, у чому я маю велики сумніви, то і пельку стулити і. І мова не про народ Суомі, а про конкретну фірму Tikkurila яка три роки тому заявила шо виходить і нарешті вишла. .
показати весь коментар
12.02.2025 20:30 Відповісти
та хвала Богу шо я не на твоєму місці. Фірма Тіккурілла забула в тебе спитати, як і шо їй робити
показати весь коментар
12.02.2025 22:26 Відповісти
Три роки речі збирали...
показати весь коментар
12.02.2025 19:24 Відповісти
ви можете бути впевнені що фіни не працювали весь цей час на росії
показати весь коментар
12.02.2025 20:08 Відповісти
"Козла" три роки забивали чи що?
показати весь коментар
12.02.2025 20:28 Відповісти
Тіккурілла то не тільки фірма, а і місто розміром приблизно як Васильків той що під Києвом. Будівля залізничного вокзалу по розмірах більше ніж будівля Центрального залізничного вокзалу в Києві в той же час ************. Місто знаходиться в окрузі Вантаа, на місцевій електричці туди можна дістатися із Хельсинки хвилин за тридцять. Головний офіс та фабрика фарб знаходиться в 15 хвилинах пішки від залізничного вокзалу. Навпроти фабрики Тіккурілла знаходться окружна в'язниця в якій до речі знаходиться військовий злочинець Ян Петровський
показати весь коментар
12.02.2025 20:12 Відповісти

