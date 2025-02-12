Фінська Tikkurila остаточно пішла з Росії. Компанія анонсувала вихід із російського ринку ще три роки тому

Фінський виробник лакофарбової продукції компанія Tikkurila та її материнська американська компанія PPG завершили вихід із російського ринку.

Про це пише фінське агентство Ilta-Sanomat, передає LIGA.net.

"Компанія Tikkurila Oyj, яка входить до PPG Group, завершила вихід із Росії наприкінці січня", – повідомив представник PPG Ендрю Вуд.

Він додав, що компанія не збирається надавати додаткову інформацію з цього приводу.

За інформацією російських ЗМІ, Tikkurila продала свої два заводи в Санкт-Петербурзі московській компанії "Смартбізнесгруп". ТОВ "Тіккуріла" керувало всім бізнесом Tikkurila Oyj у Росії.

Російська "Смартбізнесгруп" зареєстрована у вересні 2024 року. Основною діяльністю нового власника Tikkurila є "виробництво виробів із бетону для використання у будівництві".

Компанія Tikkurila Oyj оголосила про вихід із російського ринку ще у 2022 році. Проте відтоді офіційних заяв із цього приводу не було.

Рік тому PPG заявила, що чекала дозволу на продаж від російської влади протягом 18 місяців. Як повідомили в компанії, російське ТОВ "Тіккуріла" не мало дозволу на виробництво та реалізацію продукції під торговою маркою Tikkurila у Росії.

У 2023 році компанія PPG продала свій бізнес із виробництва промислових фарб у Росії.

Нагадаємо, американська компанія PPG оголосила про згортання бізнесу її фінського підрозділу з виробництва фарб та лаків Tikkurila в Росії в червні 2022 року. Тоді PPG заявила, що активізує пошук варіантів для виходу з Росії, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку.

"Наразі ми продовжуємо здійснювати лише мінімальний обсяг продажів, достатній для отримання достатньої кількості місцевої валюти для оплати праці робітників. Раніше ми припинили всі продажі російській нафтогазовій промисловості, державним установам, сторонам, які підпадають під дію останніх нормативних актів, і для аерокосмічного ринку", – йшлося в повідомленні компанії.