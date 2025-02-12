Феросплавні заводи України зменшили виробництво торік майже удвічі

За минулий рік феросплавні підприємства України скоротили випуск продукції на 49,4% порівняно з попереднім роком – до 108,2 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні Української асоціації виробників феросплавів.

Там нагадали, що галузь відновила свою роботу в квітні-травні минулого року після вимушеного зупинення восени 2023 року.

"Навесні минулого року феросплавні підприємства України відновили роботу з мінімальним завантаженням, тому виробничі результати виявилися очікувано скромними. Завантаження виробничих потужностей не перевищувало 6%, а видобувні потужності продовжували простоювати", – сказано в повідомленні.

Зокрема, за 2024 рік виробництво скоротилося таким чином:

силікомарганець – на 45% порівняно з 2023 роком, до 104,2 тис. тонн;

феромарганець – на 66,5%, до 3,6 тис. тонн;

Випуск феросиліцію (у перерахунку на 45%) та інших феросплавів становив 0,12 тонн і 0,28 тонн відповідно. Виробництво металевого марганцю і марганцевого концентрату минулого року не здійснювалося.

В Асоціації також розповіли, що за підсумками минулого року підприємства галузі скоротили експорт феросплавів у 4,5 раза – до 77,3 тис. тонн з 344,2 тис. тонн у 2023 році.

Експорт здійснювався на ринки Польщі (27,4% поставок у грошовому виразі), Туреччини (21,5%) та Італії (19,8%).

Також у Асоціації окреслили проблеми, що стримують розвиток галузі: це висока вартість електроенергії та логістики, а також брак персоналу. При цьому головним ризиком для підприємств галузі є знаходження в зоні активних бойових дій.

Як повідомлялося, раніше заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка заявив, що в України є шанси домовитися із США про скасування обмежень на експорт української сталі.