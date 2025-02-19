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Держпідприємство із 26 га землі на Львівщині приватизують за 20 мільйонів. Хто покупець?. ФОТОрепортаж

Держпідприємство на Львівщині приватизують за 20 мільйонів

Фонд державного майна 19 лютого провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Екотрансенерго" в селі Новий Яр Львівської області.

Переможцем торгів стало київське ТОВ "Вуд Сервіс Енерго", яке спеціалізується на торгівлі деревиною,  повідомляє LIGA.net.

Загалом за актив змагалися два учасники. Стартова ціна складала 6 млн грн, проте переможець аукціону запропонував 20 млн грн. Конкурент – львівське ТОВ "Землебудпроєкт" – пропонував 14 млн грн.

"Екотрансенерго", яке займається добуванням піску, гравію, глин і каоліну, володіє 70 об'єктами нерухомості в селі Новий Яр Яворівського району. Це майстерні, склади, насосні станції, будівля базисного складу реагентів, їдальня тощо. Окрім того, підприємство має три земельні ділянки загальною площею 26 га і 22 транспортних засоби.

Кредиторська заборгованість "Екотрансенерго" становить майже 22,5 млн грн, із них 4,95 млн грн – заборгованість із заробітної плати. Всього на підприємстві працює 37 людей.

За умовами продажу об'єкта приватизації покупець "Екотрансенерго" зобов'язаний протягом пів року погасити борги підприємства й не допустити звільнення працівників.

Держпідприємство на Львівщині приватизаують за 20 мільйонів
Держпідприємство на Львівщині приватизаують за 20 мільйонів
Держпідприємство на Львівщині приватизаують за 20 мільйонів
Держпідприємство на Львівщині приватизаують за 20 мільйонів
Держпідприємство на Львівщині приватизаують за 20 мільйонів
Держпідприємство на Львівщині приватизаують за 20 мільйонів
Держпідприємство на Львівщині приватизаують за 20 мільйонів
Держпідприємство на Львівщині приватизаують за 20 мільйонів

Як повідомлялося, Фонд державного майна 13 лютого провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Машинобудівний завод "Оризон" у Черкаській області. Переможцем стало ТОВ "Промторг Груп" з міста Вишневе в Київській області.

Машинобудівний завод, що розташований у місті Сміла, не працює з 2012 року. Раніше підприємство виготовляло обладнання для навігації для Міністерства оборони України.

Автор: 

аукціон (1352) приватизація (1363) торги (112) ФДМУ (1378) Львівська область (289)


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