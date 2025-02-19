Держпідприємство із 26 га землі на Львівщині приватизують за 20 мільйонів. Хто покупець?. ФОТОрепортаж

Фонд державного майна 19 лютого провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Екотрансенерго" в селі Новий Яр Львівської області.

Переможцем торгів стало київське ТОВ "Вуд Сервіс Енерго", яке спеціалізується на торгівлі деревиною, повідомляє LIGA.net.

Загалом за актив змагалися два учасники. Стартова ціна складала 6 млн грн, проте переможець аукціону запропонував 20 млн грн. Конкурент – львівське ТОВ "Землебудпроєкт" – пропонував 14 млн грн.

"Екотрансенерго", яке займається добуванням піску, гравію, глин і каоліну, володіє 70 об'єктами нерухомості в селі Новий Яр Яворівського району. Це майстерні, склади, насосні станції, будівля базисного складу реагентів, їдальня тощо. Окрім того, підприємство має три земельні ділянки загальною площею 26 га і 22 транспортних засоби.

Кредиторська заборгованість "Екотрансенерго" становить майже 22,5 млн грн, із них 4,95 млн грн – заборгованість із заробітної плати. Всього на підприємстві працює 37 людей.

За умовами продажу об'єкта приватизації покупець "Екотрансенерго" зобов'язаний протягом пів року погасити борги підприємства й не допустити звільнення працівників.

















Як повідомлялося, Фонд державного майна 13 лютого провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Машинобудівний завод "Оризон" у Черкаській області. Переможцем стало ТОВ "Промторг Груп" з міста Вишневе в Київській області.

Машинобудівний завод, що розташований у місті Сміла, не працює з 2012 року. Раніше підприємство виготовляло обладнання для навігації для Міністерства оборони України.