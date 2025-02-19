"Немає планів відновлювати роботу": У шведській H&M відповіли на заклики повернутися у Росію

Ритейлер і виробник одягу H&M не має планів повертатися на російський ринок.

Про це у шведській компанії заявили російському інформагентству РБК.

"Наразі у нас немає планів відновлювати роботу в Росії", – повідомили представники H&M.

Повідомлення про можливе повернення на російський ринок закордонних брендів, які пішли після вторгнення РФ в Україну у 2022 році почали з'являтися на тлі відновлення прямих російсько-американських переговорів після повернення до влади у США президента Дональда Трампа.

Переважно, такі чутки поширювали російські посадовці. Зокрема, російський "Союз торгових центрів" закликав повернутися популярні серед росіян ритейлери, серед яких був і H&M, а також японська Uniqlo та іспанська Inditex (володіє брендами Zara, Bershka, Massimo Dutti). В організації заявили про готовність вирішувати логістичні труднощі та "підтримувати безперешкодну реінтеграцію" іноземного бізнесу. В Inditex відмовилися коментувати чутки про плани повернутися до Росії та нагадали про продаж місцевого бізнесу ліванській групі Daher восени 2022 року.

Проте південнокорейське агентство Yonhap писало, що перспективи повернення на російський ринок оцінюють великі південнокорейські компанії – Hyundai Motor Group, Samsung і LG Electronics.

За підсумками російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії один з учасників кремлівської делегації, голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмітрієв заявив, що очікує повернення низки американських компаній на ринок РФ "вже у другому кварталі 2025 року". Однак поки що жодна з компаній не зробила офіційної заяви про відновлення роботи в Росії, визнавав прессекретар Путіна Пєсков.

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Як повідомлялося, шведський ритейлер H&M, власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, призупинив роботу у Росії одразу після початку російського вторгнення в Україну, а у грудні 2022 року закрив останній із 146 магазинів у РФ. У червні 2024 року H&M вирішив ліквідувати свою дочірню компанію у Росії.

Водночас з листопада 2023 року H&M почав відновлювати роботу своїх магазинів в Україні.

H&M була заснована у 1947 році у Швеції. Крім бренду H&M, компанії належать також марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET та Afound, а також мережа магазинів товарів для дому H&M Home.

Перший магазин H&M відкрився у Києві в 2018 році. За наступні три роки в столиці, Харкові, Одесі та Львові ритейлер відкрив ще близько десятка торговельних точок. У 2022 році компанія H&M мала намір запустити в Україні інтернет-магазин.