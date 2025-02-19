Надходження від туристичного збору в Україні торік зросли на 22%: Київ обійшов Львівщину

Надходження до бюджетів громад від сплати туристичного збору у 2024 році становили 273,1 мільйона гривень, що на 22,3% більше показника 2023 року і на 52,6% перевищує надходження у 2022 році.

До лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та 5 областей, повідомляє Державне агентство розвитку туризму.

Найбільше коштів від сплати туристичного збору торік надійшло до бюджету столиці – 49,18 млн грн. Для порівняння, у 2023 році ця сума склала 30,38 млн грн, а у 2022 році– 31,47 млн грн.

Бюджет Львівської області торік отримав від туристичного збору 47,11 млн грн. Це майже відповідає показнику 2023 року (46,09 млн грн).

В Івано-Франківській області сума туристичного збору торік зросла на 84% – до 33,1 млн грн.

До п’ятірки регіонів, які отримали найбільші суми турзбору, торік увійшла Черкащина, обійнявши четверте місце за цим показником. До місцевих бюджетів у регіоні у 2024 році надійшло 23,53 млн грн. У позаминулому році сума була дещо меншою – 21,6 млн грн.

Сума турзбору в Закарпатській області торік склала 23,1 млн грн, залишишись на рівні 2023 року (22,16 млн грн).

Замикає список лідерів Дніпропетровська область, до бюджету якої надійшло 15,96 млн грн. Це на 21% більше, порівняно із 2023 роком (13,22 млн грн).

У Держтуризму зауважують, що загалом торік зросли суми туристичного збору в центральних регіонах, та у західних областях. Частково надходження зросли у більшості північних областей та у південних регіонах, передусім – в Одеській області.

Водночас суми туристичного збору значно знизилися в регіонах,які розташовані на сході країни – Харківська, Донецька, Луганська області, а також на Херсонщині.

У Держтуризму нагадали, що ставка збору встановлюється за рішенням місцевих рад за кожну добу тимчасового розміщення в розмірі до 0,5% для внутрішнього туризму і до 5% для в'їзного. Станом на 2023 рік суми складали до 30 грн для внутрішнього туризму і до 300 грн для в'їзного туризму.