Оплату водійських штрафів без терміналів планують запровадити по всій Україні. Як це працює?

Проєкт, який передбачає відмову від застосування терміналів для оплати штрафів водіями, планують масштабувати на всю територію України.

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час пресконференції, передає Укрінформ.

"Ми дійсно зараз працюємо над тим, щоб замінити систему оплати на місці. Вінницька, Чернівецька області – передусім Чернівецька, там ми провели цей пілот – показали, що (ініціатива, – ред.) працює ефективно, швидко і мобільно; і наразі в планах поширити це на всю територію України. Перше місто, яке буде вже повною мірою використовувати (новий метод оплати штрафів, – ред.) – це Київ", – повідомив Білошицький.

За його словами, у столиці повністю замінюються термінали у патрульних екіпажів.

"Зараз є більш нові й простіші системи. За допомогою QR-кодів і телефонів можна зробити те саме, і це набагато зручніше у використанні патрульними поліцейськими, зручно і для громадян. Більш того, ми можемо поширити цю практику на ще більше екіпажів патрульної поліції, бо це і менш затратний спосіб", – пояснив Білошицький.

Він також додав, що питання про запровадження в Україні штрафних балів ще обговорюється, і з цього приводу триває законодавча дискусія.

"Штрафні бали, на прикладі зарубіжних країн, передових країн у сфері безпеки дорожнього руху, – дуже ефективний механізм саме для превентивного впливу на учасників дорожнього руху. Бо не стільки є побоювання щодо штрафів у тих країнах, де були запроваджені штрафні бали, як саме щодо набору певної кількості балів, який, наприклад, веде до призупинення дії посвідчення водія з подальшим перескладанням іспитів тощо", – зауважив Білошицький.

Втім, він висловив переконання, що в Україні штрафні бали обов'язково мають бути запроваджені.

Нагадаємо, на початку цього року в застосунку "Дія" додали фото та відео порушень правил дорожнього руху до штрафів автофіксації.

За чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень ПДР поліцейські винесли понад 10 млн постанов. Загалом було сплачено штрафів на суму понад 2,1 млрд грн.