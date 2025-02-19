ДТЕК співпрацює з міжнародними партнерами для посилення енергобезпеки, – Тімченко

Компанія ДТЕК співпрацює з європейськими та американськими компаніями для посилення спільної енергетичної безпеки.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"На Мюнхенській конференції з безпеки відбулася одна з найважливіших дискусій за останні десятиліття. Вона мала серйозні наслідки і для енергетичного сектору Європи. Під час розмов із колегами з індустрії та політиками я відчув чітке усвідомлення викликів і рішучість посилювати енергетичну безпеку. Європа розуміє нагальність ситуації – і діє", – сказав Тімченко.

Він розповів, що компанія разом із міжнародними партнерами працює над посиленням стійкості енергосистеми.

Зокрема, йде робота над збільшенням потужностей вітрової генерації у співпраці з Vestas. Окрім того, зараз розвивається проєкт масштабних систем зберігання енергії разом із американською-німецькою компанією Fluence.

Також ДТЕК імпортує скраплений природний газ (LNG) із США, щоб допомогти Європі відмовитися від російського газу.

"Енергетичні лідери, з якими я зустрічався в Мюнхені, поділяють цей дух самостійності та рішучих дій. Ми співпрацюємо з ними та американськими партнерами, щоб посилити спільну енергетичну безпеку. Це проєкт, який визначає цілу епоху, і я запрошую всю галузь долучитися до нього", – наголосив Тімченко.

Нагадаємо, на початку року ДТЕК Ріната Ахметова обрав Fluence для реалізації проєкту сучасних систем зберігання енергії в Україні потужністю 200 МВт.