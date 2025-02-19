Посадовці Міноборони на Запоріжжі купили дров на 50 мільйонів вдвічі дорожче, ніж в інших регіонах

Квартирно-експлуатаційний відділ (КЕВ) Запоріжжя Міністерства оборони за останні місяці закупив дров на загальну суму 51 мільйон гривень за ціною, майже вдвічі вищою, ніж в інших регіонах.

Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані про закупівлі паливної деревини 1 групи квартирно-експлуатаційними відділами Міноборони із жовтня 2024 року по лютий 2025 року.

За підрахунками видання, загалом за цей період КЕВ Міноборони у різних регіонах замовили дрова на загальну суму 97,35 млн грн (до вибірки потрапили завершені закупівлі по коду 03413000-8 та 03410000-7).

У більшості регіонів дрова купували за ціною 1 800 - 2 000 грн за кубометр, що відповідає ринковій вартості

Ціни дров у закупівлях КЕВ Міноборони (без ПДВ)

За найнижчими цінами дрова для військових купували в Рівному – 1 300 та 1 400 грн за кубометр березових дров (з ПДВ).

А найдорожчими були ціни в Запоріжжі. Місцевий КЕВ цієї зими уклав контрактів на постачання березових дров на 50,94 млн грн за майже втричі вдвічі вищими: 3 040 - 3 280 грн за кубометр. При цьому тут дрова купували без ПДВ, бо у фірм-постачальників ще в 2021 році було за їхнім бажанням анульовано свідоцтво платника податку.

В обох випадках дрова замовляли чушками довжиною 1 метр, діаметром до 30 см.

Квартирно-експлуатаційний відділ Запоріжжя очолює Іван Максименко, відповідальна за закупівлі – Олена Вяльцева.

Всі підряди на закупівлю дров у Запоріжжі між собою розділили ТОВ "Інто Оптторг" та ТОВ "Бостпарлен". Обидві фірми належать Андрію Мотричу з Василькова, на якого оформлена ще кілька компаній.

При цьому і "Інто Оптторг", і ТОВ "Бостпарлен" співпрацюють тільки з квартирно-експлуатаційним відділом Запоріжжя. У всіх тендерах фірми Мотрича перемагали з найдорожчою пропозицією, інколи на 25-30% вищою ніж в конкурентів.

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Як повідомлялося, раніше ДБР викрила цілу низку посадовців КЕВ Міноборони на розкраданні коштів під час закупівель дров. Зокрема, Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, що входить до системи сил логістики ЗСУ, та їх пособники отримали підозру у заволодінні понад 101 млн грн під час закупівель паливної деревини для потреб військових.

Крім того, детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили організовану злочинну групу, до складу якої входив керівник однієї з квартирно-експлуатаційних частин у Житомирській області, яка заволоділа 10 млн грн на закупівлях дров для потреб ЗСУ.