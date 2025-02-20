Ворог знову атакував енергооб’єкт ДТЕК на Одещині

Російські військові знову атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ворог продовжує енергетичний терор Одещини другу ніч поспіль. Під час масованої атаки знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики розпочнуть огляд обладнання та відновлювальні роботи, як тільки отримають дозвіл від військових та рятувальників.

Увечері 19 лютого очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що російські війська другий день поспіль масовано атакують Одесу ударними безпілотниками. За його словами, внаслідок атаки без електропостачання залишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.

Станом на ранок 20 лютого, без напруги поки лишаються 49 тисяч абонентів. Роботи тривають.

Нагадаємо, 18 лютого росіяни завдали масованого удару по Одесі: в частині міста відсутні електро-, водо, та теплопостачання, - без тепла залишились лікарні, поліклініки та об’єкти соціальної інфраструктури.