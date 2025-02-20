МВФ розпочав місію для перегляду програми EFF: Україна вже може отримати $917 мільйонів

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочинає 20 лютого в Києві обговорення з владою України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF),

Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, передає Інтерфакс-Україна.

Інформація про якісь інші деталі роботи місії наразі відсутня.

У разі успішного проходження Україною сьомого перегляду програми EFF до бюджету надійде $917,54 млн.

Як повідомлялося, за майже два роки функціонування програми EFF Україна успішно завершила вже шість переглядів – вперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити до бюджету України близько $9,8 млрд з передбачених програмою на 2023-2027 роки $15,5 млрд.

У 2025 році планується залучити $2,7 млрд від МВФ за результатом чотирьох квартальних переглядів. Водночас програма є частиною пакету міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $148 млрд.

На сьогодні Україна вже виконала 35 структурних маяків – реформаційних заходів у межах програми Механізму розширеного фінансування з МВФ.

Нагадаємо, 31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд.

У жовтні 2024 року МВФ переглянув графік затвердження наступних траншів для України на 2025 рік. Зокрема, Виконавча рада погодилася провести цього року чотири перегляди за програмою замість запланованих двох, їх успішне проходження дозволить Україні збільшити обсяг залучених коштів за програмою у 2025 році із $1,8 млрд до $2,7 млрд.