Понад 44 мільярди спрямують за закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні, – Міноборони

Міністерство оборони представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Зокрема, понад 44 млрд грн буде спрямовано за закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні.

Презентація відбулася під час зустрічі з об’єднанням провідних виробників інноваційних зразків озброєння для потреб оборони, повідомляє пресслужба міністерства.

Учасники заходу обговорили питання масштабування виробництва та постачання безпілотних систем для ЗСУ, а також спрощення бюрократичних процедур, що дозволить швидше інтегрувати нові моделі дронів у війська.

"Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні", – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили скороченню часу доставки дронів від виробництва до бойових підрозділів, а також розширенню кола постачальників і виробників оборонної продукції.

Як повідомлялося, Міністерство оборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.