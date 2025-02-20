Ціни на нафту знизилися на тлі даних про зростання запасів у США

Ціни на нафту опускаються 20 лютого після публікації даних Американського інституту нафти (API), які показали зростання запасів у США.

За оцінками API, резерви нафти в країні на тижні, що завершився 14 лютого, збільшилися на 3,34 млн барелів, передає галузеве видання enkorr.

Підвищення запасів, якщо воно підтвердиться офіційними даними, буде відзначено за підсумками четвертого тижня поспіль. Міненерго США опублікує щотижневий звіт про резерви енергоносіїв у четвер ввечері.

Зазначається, що вартість уже квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці становила $75,75 за барель, що на $0,29 (0,38%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У середу ці контракти подорожчали на $0,2 (0,3%), до $76,04 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі знизилися в ціні на $0,34 (0,47%), до $71,76 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зросла на $0,27 (0,38%), до $72,10 за барель.

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Ціни на нафту зросли напередодні на повідомленнях про те, що країни G7 обговорюють варіанти посилення механізму впливу стелі цін на російську нафту.

Трейдери також продовжують стежити за переговорами представників США і Росії щодо України, оцінюючи повідомлення, що надходять, на предмет можливих ознак пом'якшення санкцій проти енергетичного сектора РФ.

Як повідомлялося, 19 лютого ціни на нафту зросли на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні нафти в США та Росії, а також унаслідок очікування ясності навколо мирних переговорів щодо України.