Банки отримали торік рекордні 104 мільярди прибутку, – Нацбанк

Упродовж 2024 року українські банки отримали 103,7 млрд грн прибутку проти 86,5 млрд грн роком раніше. 39% прибутку торік сформував державний "Приватбанк".

Про це свідчать дані в Огляді банківського сектору Національного банку.

Зазначається, збитковими були дев’ять малих банків із сукупним збитком 0,4 млрд грн.

Збиток 13,5 млрд грн у четвертому кварталі був спричинений нарахуванням податку на прибуток за підвищеною ставкою 50% ретроспективно за весь рік. Низка банків, включаючи чотири системно важливі, ще не повною мірою відобразила податок на прибуток і має зробити це найближчим часом, додали в Нацбанку.

Як пояснює регулятор, чистий процентний дохід залишався основним джерелом високого прибутку. Дохідність активів суттєво знизилася, передусім через зменшення дохідності депозитних сертифікатів НБУ.

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Водночас дохідність ОВДП та кредитів залишалася стабільною. Вартість зобов’язань зменшувалася синхронно з дохідністю активів. Тож процентна маржа впродовж кварталу не змінилась і в середньому за рік становила 7,6%.

Чистий комісійний дохід суттєво зріс – на 3,3% до попереднього кварталу та на 5,2% рік до року. У грудні вперше за час повномасштабної війни його місячний обсяг досяг передвоєнного рівня.

Прибуток від операцій з купівліпродажу валюти наприкінці року дещо зріс. Натомість позитивний результат переоцінки ОВДП порівняно з попереднім кварталом скоротився.

Операційні витрати за квартал зросли на 14,8%, зокрема витрати на персонал – на 23,6 за рік. Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви лише на 3,9% перевищив рівень відповідного кварталу торік.

Крім того, відрахування в резерви в четвертому кварталі були найвищими за цей рік.

Як повідомлялося, за одинадцять місяців 2024 року українські банки заплатили 44,52 млрд грн податку на прибуток, що в 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.