Ціни на золото другий день поспіль оновлюють історичні рекорди

Ціни на золото 20 лютого зросли до максимуму та перевищили за $2950 за унцію на тлі побоювань, що погрози президента США Дональда Трампа про мита призведуть до початку глобальної торговельної війни.

Про це пише агентство Reuters.

Спотова ціна на золото на 0,64% до $2951,38 за тройську унцію, під час сесії встановивши черговий рекорд у $2954,69 за унцію.



Із початку року дорогоцінні метали подорожчали на 12%.



"Позначку у $3000 притягує немов магнітом, і хоча за більшістю показників ринок технічно перекуплений, золото, схоже, налаштоване на подолання цього магічного рубежу", – сказав незалежний аналітик Росс Норман.



Паладій тим часом підскочив на 1,4% до $981,5 за унцію, а срібло додало у вартості 1,06% до $33,07 за унцію.



Ціна на платину збільшилась на 0,75% до $978.

Як повідомлялося, 19 лютого ціни на золото досягли історичного максимуму на тлі того, як інвестори спостерігають за розвитком переговорів США та Росії щодо врегулювання війни в Україні. Вартість за тройську унцію підстрибнула до $2 943,69.