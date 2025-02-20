Банк Порошенка може втратити ліцензію на торгівлю цінними паперами через санкції РНБО

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) може позбавити "Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ) ліцензії на торгівлю цінними паперами через запровадження президентом Володимиром Зеленським санкцій проти бенефіціарного власника банку, експрезидента Петра Порошенка.

Таке рішення вже знаходиться на розгляді НКЦПФР, повідомив регулятор у відповідь на запит ЕП.

У відповіді НКЦПФР зазначається, що 18 лютого 2025 року до неї надійшов план заходів на виконання указу про застосування санкцій проти низки осіб, серед яких був Петро Порошенко. Відповідно до цього плану Комісію визначили одним з органів, який має реалізовувати санкційні обмеження.

"Після надходження відповідного указу президента України на виконання відповідними структурними підрозділами Комісії було проаналізовано структуру власності АТ "Міжнародний інвестиційний банк" та інших професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків. За результатами аналізу виявлено особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", – повідомили у НКЦПФР.

"На цей час, Комісією розглядається питання щодо вжиття відповідних заходів, передбачених законодавством", – додали у пресслужбі регулятора.

Зауважимо, що відповідно до статті 74 закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" підсанкційна особа не може володіти істотною часткою (більше 10%) в капіталі ліцензованої НКЦПФР організації.

"Міжнародний інвестиційний банк" має ліцензії НКЦПФР на торгівлю цінними паперами. За даними біржі "ПФТС", банк посідав 7 сходинку за обсягами торгів цінними паперами у січні 2025 року.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) може заборонити експрезиденту і лідеру опозиційної фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку користуватися своїм правом голосу за акціями "Міжнародного інвестиційного банку" (МІБ) через запроваджені щодо політика санкції.

За даними на сайті НБУ, Петру Порошенку належить 64,98% акцій "Міжнародного інвестиційного банку" через ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал".

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом №81/2025 від 12 лютого увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки відомих бізнесменів, у тому числі проти експрезидента і лідера опозиційної фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Зокрема, щодо Порошенка Зеленський безстроково запровадив повний перелік санкцій, у тому числі блокування активів, припинення торговельних операцій, надання електронних комунікаційних послуг, а також заборона на отримання дивідендів.

Коментуючи це рішення, Зеленський заявив, що санкції мають обмежити можливість Порошенка та інших бізнесменів "використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом".

У вересні минулого року Порошенко вперше від початку повномасштабної війни задекларував велику суму (1,1 млрд грн) дивідендів від Закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал", який об'єднує частину його активів. Більшу частину свого бізнесу Порошенко передав своєму синові Олексію ще у 2019 році, після обрання Зеленського президентом.

У квітні 2024 року Порошенко розповідав, що витратив 4,3 мільярда гривень власних коштів на фінансування благодійної організації "Фонд Порошенка", який займається придбанням зброї та обладнання для ЗСУ.