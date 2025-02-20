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Новини
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Банк Порошенка може втратити ліцензію на торгівлю цінними паперами через санкції РНБО

порошенко

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) може позбавити "Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ) ліцензії на торгівлю цінними паперами через запровадження президентом Володимиром Зеленським санкцій проти бенефіціарного власника банку, експрезидента Петра Порошенка.

Таке рішення вже знаходиться на розгляді НКЦПФР, повідомив регулятор у відповідь на запит ЕП.

У відповіді НКЦПФР зазначається, що 18 лютого 2025 року до неї надійшов план заходів на виконання указу про застосування санкцій проти низки осіб, серед яких був Петро Порошенко. Відповідно до цього плану Комісію визначили одним з органів, який має реалізовувати санкційні обмеження.

"Після надходження відповідного указу президента України на виконання відповідними структурними підрозділами Комісії було проаналізовано структуру власності АТ "Міжнародний інвестиційний банк" та інших професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків. За результатами аналізу виявлено особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", – повідомили у НКЦПФР.

"На цей час, Комісією розглядається питання щодо вжиття відповідних заходів, передбачених законодавством", – додали у пресслужбі регулятора.

Зауважимо, що відповідно до статті 74 закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" підсанкційна особа не може володіти істотною часткою (більше 10%) в капіталі ліцензованої НКЦПФР організації.

"Міжнародний інвестиційний банк" має ліцензії НКЦПФР на торгівлю цінними паперами. За даними біржі "ПФТС", банк посідав 7 сходинку за обсягами торгів цінними паперами у січні 2025 року.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) може заборонити експрезиденту і лідеру опозиційної фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку користуватися своїм правом голосу за акціями "Міжнародного інвестиційного банку" (МІБ) через запроваджені щодо політика санкції.

За даними на сайті НБУ, Петру Порошенку належить 64,98% акцій "Міжнародного інвестиційного банку" через ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал".

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом №81/2025 від 12 лютого увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки відомих бізнесменів, у тому числі проти експрезидента і лідера опозиційної фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Зокрема, щодо Порошенка Зеленський безстроково запровадив повний перелік санкцій, у тому числі блокування активів, припинення торговельних операцій, надання електронних комунікаційних послуг, а також заборона на отримання дивідендів.

Коментуючи це рішення, Зеленський заявив, що санкції мають обмежити можливість Порошенка та інших бізнесменів "використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом".

У вересні минулого року Порошенко вперше від початку повномасштабної війни задекларував велику суму (1,1 млрд грн) дивідендів від Закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал", який об'єднує частину його активів. Більшу частину свого бізнесу Порошенко передав своєму синові Олексію ще у 2019 році, після обрання Зеленського президентом.

У квітні 2024 року Порошенко розповідав, що витратив 4,3 мільярда гривень власних коштів на фінансування благодійної організації "Фонд Порошенка", який займається придбанням зброї та обладнання для ЗСУ.

Автор: 

банки (7031) Зеленський Володимир (2538) ліцензія (757) Порошенко Петро (1798) санкції (4540) НКЦПФР (279) цінні папери (52)


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Топ коментарі
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20.02.2025 15:00 Відповісти
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20.02.2025 15:01 Відповісти
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20.02.2025 15:04 Відповісти
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20.02.2025 15:00 Відповісти
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20.02.2025 15:01 Відповісти
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20.02.2025 15:04 Відповісти
Цікаво, коли Порошенко й інші подадуть до судів, бо до громадян України, які мешкають в Україні, санкції неможливо ввести. Потрібно подавати до суду, і тільки суд встановлює, винен підсудний чи ніт. Якщо винен, то тільки суд виносить ухвалу про конфіскацію або відчуження майна і активів, а те що робе зеленський - це грабунок. І да, інвестиції мабуть тютю, інвестняням привіт.
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20.02.2025 15:11 Відповісти
Подадуть. Гопнік Вован знає про це. Розррахунок на то, що суди будуть йти роками, вибори закінчаться, а суди ще довго будкть йти. А відшкодовуватиме не Гопнік Зеленьський, а держава Україна.
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20.02.2025 15:27 Відповісти
Боюся, що на фоні публічного сканадалу з Трампом, золотий парашут у зеленського відміняється. Відшкодує він своєю дупою в камері. А замість державних виконавців, його дупу приймуть сусіди по камері. Це якщо повезе, звісно, і першими до нього американці доберуться. Тоді хоть живий буде. Чи в когось є сумніви, що Трамп його сожре?
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20.02.2025 20:09 Відповісти
Трамп несе у більшості випадків несенітницю АЛЕ те що наш ЗеЗидент марить тим щоб узурпувати владу та на кшталт )(уйла (воно ж путін) і бульбофюрера переслідує опозицію усіма можливими способами дійсно є проявами диктаторства.
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20.02.2025 15:27 Відповісти
Навіщо депутатам слуг урода і всім родичам , друз'ям дєЦтва, сусідам зейла - йому і дєрьмаку співчувати?
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20.02.2025 18:47 Відповісти
Проходи мимо, мальчик, и купи себе зеленки на язык, подоляшавка.
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20.02.2025 19:06 Відповісти
Чого це я не можу тут лайкати?
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20.02.2025 18:43 Відповісти
В мене вчора не лайкалось. Сьогодні норм. Але тільки но, коментар не публікувався, писалось "сталась помилка. Після кількох спроб перезавантажила сторінку, а там 5 моїх одинакових коментарів.
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20.02.2025 19:38 Відповісти
парашу ставлять в удобную позу, с каторой она будєт спарінг партньором у зьо етай осєнью на "виборах"
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20.02.2025 19:06 Відповісти
Скільки банк заплатив податків у бюджет? Хто від цього виграє? Гундоса почвара дуже мстива. Будем чекати коли його буде правосуддя догоняти. А його є за що.
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20.02.2025 20:19 Відповісти
Зеля Пороха облил лайном.человека.столько помогающего армии-назвал предателем и т.д.хотя сам Зеля-главный предатель.А теперь его Трамп макнул.Видно сам Бог не выдержал такого цинизма.Теперь его мочат....Сам президент Америки...Может вернуться все Зе...
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20.02.2025 21:19 Відповісти
Найпоганіше те, що зєля заблокував «Фонд Порошенко», який витратив на допомогу армії вже майже 7 мільйярдів гривень. У фонді лише приватні гроші Пороха і жодної копійчини державних або донатів (на відміну від того ж притули). Більше того - він додає свої кошти у Фонд «Справа громад», куди донатять громадяни України.
Тобто зєля зупинив допомогу ЗСУ!
Зупинено вироблення РЕБ «Айпетрі» які,кажуть, вміють зупиняти КАБи…
А от бізнес Пороха досі знаходиться під керівництвом Ротшильдів і туди зеленим уйобкам не дотягнутись…
Порох в інтервʼю сказав, що ОПА пропонувала зупинити проти нього атаки, якщо фракція проголосує за купівлю кацапських реакторів, для Хмельницької АЕС - ось так, треба було забруднитись у зеленому крадівництві і далі тебе втягнуть в інші оборутки.

P.s. А йуля виходить погодилась…
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21.02.2025 12:37 Відповісти

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