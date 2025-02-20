Розкрали майже 100 мільйонів і уникли тюрми: Всі підозрювані у корупційній справі хлібкомбінатів отримали умовне покарання

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та сімома обвинуваченими, які завдали державним хлібозаготівельним підприємствам збитків на загальну суму 95 мільйонів гривень.

Таке рішення ВАКС ухвалив 19 лютого, повідомляє пресслужба суду.

Зокрема, відповідно до угод з прокурором, обвинувачені у справі отримали такі покарання:

Ексдиректорові "Новопокровського КХП" призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. Його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням та встановлено іспитовий строк тривалістю 3 роки. Колишньому директорові ДП "Ніжинський комбінат хлібопродуктів" призначено покарання у виді 4 років позбавлення. Обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання з випробуванням та встановлено іспитовий строк тривалістю 2 роки 6 місяців. Колишньому директорові ТОВ "Барвінківський КХП" призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. Обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання з випробуванням та встановлено іспитовий строк тривалістю 2 роки 6 місяців. Колишній керівниці ТОВ "Агропромисловий союз Харківщини призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі. Обвинувачену звільнено від відбування основного покарання з випробуванням та встановлено іспитовий строк тривалістю 2 роки 6 місяців. Екскерівникові комерційної фірми призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі. Його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням та встановлено іспитовий строк тривалістю 2 роки 6 місяців. Колишній керівниці приватного підприємства призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. Обвинувачену звільнено від відбування основного покарання з випробуванням та встановлено іспитовий строк тривалістю 2 роки 6 місяців. Адвокатові призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі. Його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням та встановлено іспитовий строк тривалістю 2 роки 6 місяців.

Крім того, обвинувачені зобов’язалися упродовж 6 місяців з дня набрання вироком законної сили передати у державну чи комунальну власність та/або власність територіальної громади в інтересах ДП "Новопокровський КХП":

комплекс системи водопостачання, який знаходиться в Харківській області (ринкова вартість 6,62 млн грн);

нежитлове приміщення загальною площею 615 кв. м, яке розташоване в м. Барвінкове, що на Харківщині (ринкова вартість оцінена у 1,76 млн грн, хоча саме Барвінкове було знищене на дві третини під час боїв за Ізюм, писало "Суспільне");

нежитлові приміщення загальною площею 2040 кв. м, які розташовані на Харківщині (оцінені у 6,5 млн грн);

нежитлові приміщення сільськогосподарського призначення загальною площею 1682 кв м., які розташовані на Харківщині (оцінені у 6,37 млн грн);

нежитлові приміщення сільськогосподарського призначення (ферма) загальною площею 3422 кв м., розташовані на Харківщині (оцінені у 6,37 млн грн).

Обвинувачені також зобов’язуються упродовж 6 місяців з дня набрання вироком законної сили списати борг ДП "Новопокровський КХП" у сумі 31,54 млн грн перед підконтрольною їм компанією HL Agroholding s.r.o.

"В такий спосіб за погодженням сторін угоди має місце відшкодування державі збитків у розмірі 49,85 млн грн", – зазначається у повідомленні ВАКС.

Крім того, обвинувачені зобов’язуються упродовж 60 днів з дня набрання вироком законної сили передати у державну власність знак для товарів і послуг "Покровчанка", що прокурори погодилися зарахувати у вигляді відшкодування державі збитків у розмірі 19,84 млн грн.

Окрім цього, ексдиректор "Новопокровського КХП" протягом 60 днів зобов’язується перерахувати 5 млн грн на "Армію Дронів" та упродовж 2 років перерахувати ще 4 млн грн на рахунок у Національному банку для підтримки ЗСУ,

Своєю чергою колишня керівниця приватного підприємства упродовж 30 днів має перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ 40,85 тис. євро та $21,5 тис.

Кожного з фігурантів справи також позбавили права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування та займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на визначений у вироку строк та визначили штраф, суму якого ВАКС не розкриває.

Зауважимо, що у лютому 2022 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості у цій справі з колишніми директором ТОВ "Борошно покровське" Олексієм Митрохіним і гендиректором ДП "Хлібна база №85" Людмилою Шашковою. Їм також призначили умовне покарання, писало видання "Слово і діло". Таким чином, всі 9 обвинувачених у справі отримали умовні строки.

Що відомо про корупційну справу хлібкомбінатів?

Як повідомлялося, у грудні 2021 року НАБУ викрило дев’ятьох осіб на розкраданні коштів державних хлібозаготівельних підприємств, їм повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, впродовж 2011-2017 років керівники трьох державних хлібозаготівельних підприємств із залученням пов'язаних приватних компаній організували схему зі створення штучної заборгованості держпідприємств. Отримувані в незаконний спосіб кошти або права вимоги спрямовували на підконтрольні їм компанії, в тому числі за кордоном. Загалом вони вчинили дії задля заволодіння коштами на 157 млн грн, вказували тоді у НАБУ