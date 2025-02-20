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Новини
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Україна отримала через Світовий банк торік майже $32 мільярди допомоги. На що спрямували кошти

банк,світовий

Упродовж 2024 року у межах різних проєктів Світовий банк надав Україні $31,8 млрд допомоги для відновлення та відбудови.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У 2024 році було укладено 28 угод на загальну суму $31,8 млрд, з яких грантів – $22,9 млрд. Мільйони українців отримали підтримку завдяки співпраці України зі Світовим банком", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що $26,3 млрд спрямували на допомогу малозабезпеченим сім'ям, внутрішнім переселенцям, людям з інвалідністю, сім'ям з дітьми, а також зарплату працівникам охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та державних службовців у межах проєкту PEACE in Ukraine.

Майже $230 млн було виділено на підтримку агровиробників через доступні кредити та гранти, що дозволило підтримати більше 50 тисяч ферм і 40 тисяч малих ферм, та надати доступне фінансування для 10 тисяч фермерів (проєкт ARISE).

Також було забезпечено надання компенсацій за дрібні та середні ремонти частково пошкоджених житлових будинків для 82 944 домогосподарств (проєкт HOPE).

Крім того, у межах проєкту Re-PoWER укладено контрактів на суму $47 млн на поставку основного обладнання з теплопостачання для Харкова (13 блочно-модульних котелень, 15 когенераційних установок та 10 генераторів).

Автор: 

Світовий банк (585) Мінфін (2956) допомога (1571)


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Топ коментарі
+8
на пенсії "інвалідам-прокурорам" .. на фіктивні фірми з 100% авансом ..та інше ))
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20.02.2025 15:03 Відповісти
+7
$31,8 млрд виділили на розкрадання... Українцям простим в мертвого осла вуха
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20.02.2025 15:08 Відповісти
+2
На що спрямували кошти

Досить оглянути колекцію масних пик з українського політикуму паноптикуму - і усі питання зникнуть.
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20.02.2025 15:26 Відповісти
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на пенсії "інвалідам-прокурорам" .. на фіктивні фірми з 100% авансом ..та інше ))
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20.02.2025 15:03 Відповісти
і на ботоферми
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20.02.2025 15:37 Відповісти
Подоляка
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20.02.2025 16:53 Відповісти
і пару років тому дєрмаківські десь в Турції засвітились
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20.02.2025 19:25 Відповісти
Точно.. Всі скинуть долари 🤣🤣🤣🤣
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20.02.2025 15:09 Відповісти
"Ну вот и рухнула Америка!", радостно воскликнул гражданин Иванов, увидев на обменнике объявление "Долларов нет".
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20.02.2025 15:16 Відповісти
Якщо долару буде тризда, то гривні тоді ващє
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20.02.2025 15:18 Відповісти
Америка уже сто лет разваливается, и всё никак не развалится 🤣
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20.02.2025 15:19 Відповісти
$31,8 млрд виділили на розкрадання... Українцям простим в мертвого осла вуха
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20.02.2025 15:08 Відповісти
Пам'ятаєте потужну тисячу зе-лупи, 🤣
це те що їм не вдалося спи-дити.....
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20.02.2025 15:35 Відповісти
На що спрямували кошти

Досить оглянути колекцію масних пик з українського політикуму паноптикуму - і усі питання зникнуть.
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20.02.2025 15:26 Відповісти
26 ярдов долларів це 1 мільйону людей по 26 тисяч на людину,або по одній квартирі для мільйона людей. НЕ ЧУВ НЕ БАЧИВ НЕ ЗНАЮ
Тут вже не трамп, про трилліони триліонів,а світовий банк,сказали дали 30 ярдів доларів, значить дали,копійка до копійки.
Багато нерухомості було і буде куплено в Дубаї, США і Європі з українськими бенефіціарами ,багато біткоїнів,золота, годинників і автомобілів преміум класу.
В чому Трамп правий,що за кожну копійку повинні звітувати,а на фоні 30 мільярдів, зникнення якихось 200- 300 мільйонів долларів,ТАКА ДРІБНИЦЯ!!!!
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20.02.2025 18:48 Відповісти

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