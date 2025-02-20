Україна отримала через Світовий банк торік майже $32 мільярди допомоги. На що спрямували кошти

Упродовж 2024 року у межах різних проєктів Світовий банк надав Україні $31,8 млрд допомоги для відновлення та відбудови.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У 2024 році було укладено 28 угод на загальну суму $31,8 млрд, з яких грантів – $22,9 млрд. Мільйони українців отримали підтримку завдяки співпраці України зі Світовим банком", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що $26,3 млрд спрямували на допомогу малозабезпеченим сім'ям, внутрішнім переселенцям, людям з інвалідністю, сім'ям з дітьми, а також зарплату працівникам охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та державних службовців у межах проєкту PEACE in Ukraine.

Майже $230 млн було виділено на підтримку агровиробників через доступні кредити та гранти, що дозволило підтримати більше 50 тисяч ферм і 40 тисяч малих ферм, та надати доступне фінансування для 10 тисяч фермерів (проєкт ARISE).

Також було забезпечено надання компенсацій за дрібні та середні ремонти частково пошкоджених житлових будинків для 82 944 домогосподарств (проєкт HOPE).

Крім того, у межах проєкту Re-PoWER укладено контрактів на суму $47 млн на поставку основного обладнання з теплопостачання для Харкова (13 блочно-модульних котелень, 15 когенераційних установок та 10 генераторів).