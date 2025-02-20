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У п’ятницю для бізнесу та промисловості знову діятимуть обмеження споживання електроенергії, – "Укренерго"

Відключення світла на 21 лютого

Завтра, 21 лютого, в Україні будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго". 

Час застосування обмежень буде наступним:

  • 06:00 – 20:00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби, зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, 20 лютого, в Україні застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу з 05:00 до 21:00.

Як повідомлялося, станом на ранок 19 лютого споживання електроенергії в Україні трималося на стабільно високому рівні. Енергетики повідомляли про необхідність заощаджувати світло.

Автор: 

бізнес (1221) промисловість (459) електроенергія (4313) Укренерго (2037) відключення світла (608)


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Побутові споживачі під час війни більш важливі, ніж виробники?
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20.02.2025 18:27 Відповісти

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