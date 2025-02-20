У п’ятницю для бізнесу та промисловості знову діятимуть обмеження споживання електроенергії, – "Укренерго"

Завтра, 21 лютого, в Україні будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування обмежень буде наступним:

06:00 – 20:00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби, зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, 20 лютого, в Україні застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу з 05:00 до 21:00.

Як повідомлялося, станом на ранок 19 лютого споживання електроенергії в Україні трималося на стабільно високому рівні. Енергетики повідомляли про необхідність заощаджувати світло.