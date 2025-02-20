У п’ятницю для бізнесу та промисловості знову діятимуть обмеження споживання електроенергії, – "Укренерго"
Завтра, 21 лютого, в Україні будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Час застосування обмежень буде наступним:
- 06:00 – 20:00.
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
Необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби, зазначили в "Укренерго".
Нагадаємо, 20 лютого, в Україні застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу з 05:00 до 21:00.
Як повідомлялося, станом на ранок 19 лютого споживання електроенергії в Україні трималося на стабільно високому рівні. Енергетики повідомляли про необхідність заощаджувати світло.
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віктор федорович #394174
показати весь коментар20.02.2025 18:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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