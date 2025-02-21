Треба рахувати кожну копійку: Гетманцев пропонує запровадити військову цензуру видатків

Україна має критично переглянути і консолідувати усі доступні внутрішні фінансові джерела і ресурси на тлі міжнародної політичної невизначеності.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, є прямий звʼязок того що відбувається у міжнародній політиці з українськими фінансами. Тож, країні необхідно критично переглянути і консолідувати усі доступні фінансові джерела і ресурси. По факту, рахувати кожну копійку.

"Сьогодні ми перебуваємо у періоді найвищої турбулентності з березня 2022 року. Підтримка України, у тому числі фінансова, стратегічним партнером не є гарантованою. Це справляє вплив і на ЄС, де починаються певні неприємні для нас політичні дискусії", – зазначив нардеп.

Це, на його думку, означає, попри відносну забезпеченість фінансами у поточному році, зростання невизначеності у 2026 році.

"Для держави (необхідно) врешті жорстко припинити тінь та корупцію. Вичистити крадіїв з влади. Це вороги, гірше росіян. Почати оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців по факту знищення тіні, по результату в цифрах надходжень, а не по кількості порушених кримінальних справ. Прибрати будь-яку профанацію", – наголошує Гетманцев.

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Він вважає, що тільки від роботи Податкової служби бюджет має у 2025 році не напружуючись отримати додатково $4 млрд від детінізації, а "якщо напружитись – набагато більше".

"І ввести військову цензуру видатків. Ми не можемо допустити безглуздого витрачання коштів на експерименти окремих міністрів на кшталт провального кешбеку, що дав "приріст" ВВП меньше статистичноі похибки. Ми повинні розтягнути гарантоване пільгове фінансування у $50 млрд не на рік, а на три роки. Тотальна детінізація і економія – це те, що зараз потрібно", – підкреслив депутат.

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року лідери країн "Великої сімки" погодили надання Україні $50 млрд у вигляді позик, які погашатимуться коштом доходів від заморожених російських активів.