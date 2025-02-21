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Новини
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Бізнеси Ахметова спрямували 11,3 млрд грн на підтримку ЗСУ та українців за три роки війни

Новини компаній

Рінат Ахметов

За три роки повномасштабного вторгнення бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" спрямували на допомогу військовим і цивільним уже 11,3 млрд грн (приблизно $315 млн). Головні напрями підтримки – допомога Збройним Силам України, гуманітарні ініціативи, адвокаційні проєкти та підтримка захисників Маріуполя.

Допомога фронту та військовим

Мілітарний проєкт "Сталевий фронт Ріната Ахметова" забезпечує захисників амуніцією, транспортом, медичним обладнанням, дронами, засобами зв’язку та іншими необхідними ресурсами. "Метінвест" розробив і передав понад 600 сталевих бліндажів, виготовляє броню для бронежилетів, а також постачає сталь для бронезахисту техніки – танків Abrams, Leopard, панцирів для систем Patriot.

Відновлення енергосистеми України

Група ДТЕК не лише підтримує ЗСУ та гуманітарні ініціативи, а й активно працює над відновленням енергетичної інфраструктури. Завдяки адвокаційній кампанії "Битва за світло" за участі Олександра Усика, вдалося залучити міжнародне фінансування. Єврокомісія та уряд США надали ДТЕК 107 млн євро на захист та відновлення енергетики України.

Бізнеси Ахметова спрямували 11,3 млрд грн на підтримку ЗСУ та українців за три роки війни

Підтримка захисників Маріуполя

Рінат Ахметов продовжив фінансування програми "Серце Азовсталі", збільшивши бюджет до 1,6 млрд грн. Захисники та їхні родини отримують допомогу за сімома напрямами. У 2023 році стартувала програма "Вдома", яка забезпечує військових з інвалідністю власним житлом. У 2025 році планується передати ще 50 квартир.

Гуманітарні ініціативи

Бізнеси Ріната Ахметова продовжують підтримувати мешканців прифронтових та деокупованих територій: забезпечують їх продуктами, ліками, одягом, засобами гігієни. Фонд Ріната Ахметова передав понад 700 тисяч одиниць медикаментів та 13 млн продуктових наборів із 2014 року. Також фонд допомагає у реабілітації дітей та дорослих, що постраждали від війни.

Внесок "Шахтаря"

Футбольний клуб "Шахтар" фінансує лікування та реабілітацію поранених військових, підтримує переселенців та українських спортсменів. За 2024 рік клуб спрямував 32,5 млн грн на допомогу військовим і цивільним. 22 млн грн, отриманих від товариського матчу з "Тоттенхемом", також передали на благодійні проєкти.

Допомога Ріната Ахметова та його бізнесів залишається однією з найбільших серед приватних ініціатив в Україні, спрямованих на підтримку ЗСУ та постраждалих від війни.

Як повідомлялося, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова виробила і передала Силам оборони України вже понад 30 тралів для воєнного розмінування, які вже вирушили на фронт.

Автор: 

Ахметов Рінат (1614) СКМ (60) Шахтар (24) Новини компаній (3462)


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Топ коментарі
+5
Почалося: рінатка хароший, рінатка щедрий, давайте рінаткє в ротік заглядивать...
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21.02.2025 15:05 Відповісти
+4
МАЛАДЦА ПАПА Війни - його люди МАРОДЕРЯТЬ ПРИ ВЛАДІ , діляться з ним, а він хвалиться скільки відкидвє державі офіційно задеклапрванного.
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21.02.2025 15:02 Відповісти
+3
Мірниє житєлі Бамбаса гарділісь Ахмєтовим, а коли укрофашистонацистобандерівці 10 лєт дамбілі Бамбас,то мірниє житєлі Бамбаса Ахмєтова зненавиділи!
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21.02.2025 15:07 Відповісти
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Порошенко 6 млрд, Ахметов 11,3 млрд, хто більше?
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21.02.2025 14:12 Відповісти
ахметов: 11млрд + 3 (три) .. гудка..
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21.02.2025 14:25 Відповісти
Порошенко - 60 млрд
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21.02.2025 16:12 Відповісти
ТОДІ ЙОГО ТРЕ ПРИТЯГНУТИ ЗА НЕСПЛАТУ НАЛОГІВ.
Сивочолий ніколи недекларував свої статки у шістесят мільярдів.
УПС.
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21.02.2025 19:09 Відповісти
тре. тягни
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21.02.2025 21:18 Відповісти
МАЛАДЦА ПАПА Війни - його люди МАРОДЕРЯТЬ ПРИ ВЛАДІ , діляться з ним, а він хвалиться скільки відкидвє державі офіційно задеклапрванного.
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21.02.2025 15:02 Відповісти
По ходу на хабари журнашлюшкам он не жалеет наличку,как думаете с этой налички этот карточный шулер уплатил налоги?
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21.02.2025 15:02 Відповісти
А шо ахметов вже купив ,,цензор"???
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21.02.2025 19:26 Відповісти
Це з урахуванням сплачених податків в сумі 10,99 млрд? (Дуже схоже на 350 млрд. $ Трмпа).
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21.02.2025 15:03 Відповісти
Почалося: рінатка хароший, рінатка щедрий, давайте рінаткє в ротік заглядивать...
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21.02.2025 15:05 Відповісти
Новий кандидат на санкції?!
Але же, Ахметов ніколи сам не ліз - маріонеток проштовхував.
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21.02.2025 15:06 Відповісти
Мірниє житєлі Бамбаса гарділісь Ахмєтовим, а коли укрофашистонацистобандерівці 10 лєт дамбілі Бамбас,то мірниє житєлі Бамбаса Ахмєтова зненавиділи!
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21.02.2025 15:07 Відповісти
Краще б цей "бізнес" не фінансував раніше промоскальські партії та президентів,обійшлося б українцім набагато дешевше і без стотисячних втрат людських життів та доль(((
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21.02.2025 15:07 Відповісти
Меня больше интересует, сколько он украл за 20-30 лет независимости Украины, и какой нанес вред интересам Украины, якшаясь с про-росийскими силами.
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21.02.2025 15:08 Відповісти
А "родіну-мать" так випадково витягли на агітку?
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21.02.2025 15:08 Відповісти
Гудок наш президент!
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21.02.2025 15:11 Відповісти
*ука, які величезні бабки...
та дайте хоча б 500 мільйонів на купівлю ідей і вам принесуть готове як цю війну виграть, все що треба буде це відфільтрувати зайве, засекретити і передати виробнику.
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21.02.2025 15:11 Відповісти
я в шоке:
а кто же в 2014 гудел: ... данбас нужно уважать, данбас нужно слушать...
всем забашлял... и теперь еще и помощь оказывает...
обычный бандюк
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21.02.2025 15:16 Відповісти
О Люся арестович виліз, тут вже реклама Ахметова під'їхала... Трампампам😸
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21.02.2025 15:18 Відповісти
11,3 млрд на светри і шкарпетки - це потужно! Чи є дані скільки його компанії отримали дофінансування і грантів від уряду і партнерів?
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21.02.2025 15:23 Відповісти
Із річного "офіційного" доходу $2,8 млрд. х 42 грн. = 117,6 млрд.грн.
виділяти 3.8 млрд.грн. на підтримку ЗСУ це - П О Д В И Г !!!!!!!!!
Навіть до 5% військового збору не дотягує. "Ай да ахметушка - ай да маладца!"
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21.02.2025 15:49 Відповісти
а скільки вкрав ой ой
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21.02.2025 15:50 Відповісти
Эти люди как ахметов, коломойский и др скупают за копейки предприятия, подкупают всех и вся Вывод : Пока эти на свободе! В УКРАИНЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ БУДЕТ!!!
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21.02.2025 18:25 Відповісти
100% реклама. А скільки цензор взяв за цю статтю буде??
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21.02.2025 19:01 Відповісти

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