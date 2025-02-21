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Новини
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G7 відмовиться від зниження стелі цін на російську нафту, – ЗМІ

рф,нафта

Країни "Великої сімки" (G7) у комюніке з нагоди третьої річниці початку України відмовилися від заклику посилити цінову стелю на російську нафту.

Про це пише Bloomberg із посиланням на проєкт документа від 19 лютого, передає галузеве видання enkorr.

За даними агентства, початковий варіант комюніке "був суттєво пом'якшений". У його останній версії сказано, що "надійні гарантії безпеки та інтеграція України в ЄС матимуть вирішальне значення для забезпечення міцного миру, який запобігатиме майбутній агресії". У документі, зокрема, більше не називають дії Росії "незаконними".

Крім того, країни G7 відмовилися від заклику до своїх міністрів фінансів обмежити або скоригувати стелю цін на російську нафту, щоб підштовхнути Москву до переговорів. За словами неназваних дипломатів, країни продовжать переговори щодо комюніке і можливе внесення інших змін до тексту.

Раніше Financial Times писало, що представники США виступають проти того, щоб у заяві G7 Росію називали агресором. Участь президента України Володимира Зеленського в онлайн-саміті об'єднання, який планується 24 лютого, наразі не погоджена.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу країни "Великої сімки" (G7), а також Австралія з 5 грудня 2022 року запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель. Водночас набрали чинності санкції ЄС, що передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти до країн Євросоюзу і третіх країн.

Відповідно до механізму обмеження цін на російську нафту, дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається країнам за межами ЄС за ціною, нижче граничної.

Автор: 

G-7 G7 (211) нафта (4894) росія (14585)


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Топ коментарі
+13
Мерзотники!
Це так вони "хочуть" зупинити рашистов ...... спонсуючи їх.....
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21.02.2025 14:55 Відповісти
+4
Кандидат в канцлери Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц порівняв заяви Трампа про Україну з тим, що казав Путін роками.
Пряма мова Мерца: "Це російський наратив, це те, як Путін представляв його роками, і я, чесно кажучи, шокований тим, що Дональд Трамп зараз, очевидно, сам прийняв його".
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21.02.2025 14:58 Відповісти
+3
Drill, baby, drill (c)
Чергова обіцянка-цяцянка.
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21.02.2025 14:56 Відповісти
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Мерзотники!
Це так вони "хочуть" зупинити рашистов ...... спонсуючи їх.....
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21.02.2025 14:55 Відповісти
Drill, baby, drill (c)
Чергова обіцянка-цяцянка.
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21.02.2025 14:56 Відповісти
Це "поползновєнія" до зняття санкцій Животворѣщіх
Якби Трумп узурпував владу швидше, то не царемонились би!!!!
А так ще трохи діють "прілічія" і стримання/противаги...
Нагадаю, що профашиський Projekt 2025 передбачає повне звільнення професіоналів ("кар'єрних бюрократів") та заміну їх на лояльних до презика, слухняних виконавців всього
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21.02.2025 14:57 Відповісти
Гамерика йде до діктатури, бо втримуватись у владі під час турбулентності можно буде лише фашистськими методичками!!! А турбулентність буде, "новиє ліца" вже запустили турборежим та "ми сламалі сістєму!!!"
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21.02.2025 14:59 Відповісти
... а чому довкола ***** не працює?
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21.02.2025 15:08 Відповісти
Кандидат в канцлери Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц порівняв заяви Трампа про Україну з тим, що казав Путін роками.
Пряма мова Мерца: "Це російський наратив, це те, як Путін представляв його роками, і я, чесно кажучи, шокований тим, що Дональд Трамп зараз, очевидно, сам прийняв його".
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21.02.2025 14:58 Відповісти
Ну добре, трамп чмо, а решта 6 що, терпіли?(((
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21.02.2025 14:58 Відповісти
А решта такі самі як піндос Трамп.
Вони бояться, щоб Підоррашка швидко здохла.
Ну а Україна? Потерпить.

Хоча ще одна моя думка.
Просто на війні заробляють бабло
+
потихенько ( за наш рахунок) оновлюють свій арсенал
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21.02.2025 15:18 Відповісти
Перші кроки Європи до заяви: "це Україна напала не безневинну росію".
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21.02.2025 15:06 Відповісти
Це, сумний наслідок повного провалу зовнішньополітичної діяльності зеленого шапіто і, зокрема, посла у США Макарової, довіреної особи єрмарка, за лаштунковими справами, а також відвертого бикування гундоса під час спілкування з іноземними лідерами.
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21.02.2025 15:28 Відповісти
як стикається повний провал зовнішньополітичної діяльності з 27 державами-членами Євросоюзу та окремо з країнами "Великої сімки" (G7), а також Австраліею ? .... поясніть, а ні відверто бикувати под кацапску копірку
країни G7 відмовилися від заклику до своїх міністрів фінансів обмежити або скоригувати стелю цін на російську нафту - а Україна у вас на болотах у G7 вже ?
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21.02.2025 16:40 Відповісти
Я суджу за конкретними результатами діяльності, а за незграбними танцями навколо проблем, що виникають, і недоречною бравадою, яка звучить з ОП, про нібито їх вирішення, прикладів цього багато, тому не перераховуватиму. Один Ленд-ліз чого вартий. Основний індикатор цієї діяльності - становище на фронті.
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21.02.2025 17:52 Відповісти
Американський ленд-ліз для України закінчився, так і не почавшись.
А не почавшийся Ленд-ліз так чого ж він вартий ? проясніть нам українцям .....

А становище на фронті - таке -Почитав коментарі зверху і зрозумів, що в запасі у нас багато "бійців з великим бойовим духом" сидять на диванах, вони ж і найкращі диванні стратеги та та ще нас "морально підтримують".

всі винні крім цих виродків-йо@аних кац@пів.
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21.02.2025 19:08 Відповісти
Пояснюю для тих хто в танку- ленд-ліз, це надання зброї чи коштів в кредит. Тобто, за неї колись потрібно розрахуватися!!! А ми, до цих пір, від Байдена отримували все БЕЗКОШТОВНО!!! А от трампушка, хоче ленд-ліз, за наші копалини! Так вам шашечки потрібні, чи доїхати???!
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22.02.2025 12:33 Відповісти

А ті хто в танку читати вміють-
Американський ленд-ліз для України закінчився, так і не почавшись.
А не почавшийся Ленд-ліз так чого ж він вартий ? проясніть нам українцям .....

США надавали Україні зброю в рамках ініціативи сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI),
зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF),
а також через вилучення із запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks або ж PDA - Presidential Drawdown).



Президент Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України у травні 2022 року, однак наразі його жодного разу не використовували, оскільки США надають Україні допомогу за іншими програмами. Закон передбачав розширені повноваження для президента в разі, якщо Конгрес відмовиться погоджувати виділення Україні зброї.
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22.02.2025 16:26 Відповісти
Готуються до поверненя ху...ла
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21.02.2025 15:47 Відповісти

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