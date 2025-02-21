G7 відмовиться від зниження стелі цін на російську нафту, – ЗМІ

Країни "Великої сімки" (G7) у комюніке з нагоди третьої річниці початку України відмовилися від заклику посилити цінову стелю на російську нафту.

Про це пише Bloomberg із посиланням на проєкт документа від 19 лютого, передає галузеве видання enkorr.

За даними агентства, початковий варіант комюніке "був суттєво пом'якшений". У його останній версії сказано, що "надійні гарантії безпеки та інтеграція України в ЄС матимуть вирішальне значення для забезпечення міцного миру, який запобігатиме майбутній агресії". У документі, зокрема, більше не називають дії Росії "незаконними".

Крім того, країни G7 відмовилися від заклику до своїх міністрів фінансів обмежити або скоригувати стелю цін на російську нафту, щоб підштовхнути Москву до переговорів. За словами неназваних дипломатів, країни продовжать переговори щодо комюніке і можливе внесення інших змін до тексту.

Раніше Financial Times писало, що представники США виступають проти того, щоб у заяві G7 Росію називали агресором. Участь президента України Володимира Зеленського в онлайн-саміті об'єднання, який планується 24 лютого, наразі не погоджена.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу країни "Великої сімки" (G7), а також Австралія з 5 грудня 2022 року запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель. Водночас набрали чинності санкції ЄС, що передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти до країн Євросоюзу і третіх країн.

Відповідно до механізму обмеження цін на російську нафту, дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається країнам за межами ЄС за ціною, нижче граничної.