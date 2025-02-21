G7 відмовиться від зниження стелі цін на російську нафту, – ЗМІ
Країни "Великої сімки" (G7) у комюніке з нагоди третьої річниці початку України відмовилися від заклику посилити цінову стелю на російську нафту.
Про це пише Bloomberg із посиланням на проєкт документа від 19 лютого, передає галузеве видання enkorr.
За даними агентства, початковий варіант комюніке "був суттєво пом'якшений". У його останній версії сказано, що "надійні гарантії безпеки та інтеграція України в ЄС матимуть вирішальне значення для забезпечення міцного миру, який запобігатиме майбутній агресії". У документі, зокрема, більше не називають дії Росії "незаконними".
Крім того, країни G7 відмовилися від заклику до своїх міністрів фінансів обмежити або скоригувати стелю цін на російську нафту, щоб підштовхнути Москву до переговорів. За словами неназваних дипломатів, країни продовжать переговори щодо комюніке і можливе внесення інших змін до тексту.
Раніше Financial Times писало, що представники США виступають проти того, щоб у заяві G7 Росію називали агресором. Участь президента України Володимира Зеленського в онлайн-саміті об'єднання, який планується 24 лютого, наразі не погоджена.
Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу країни "Великої сімки" (G7), а також Австралія з 5 грудня 2022 року запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель. Водночас набрали чинності санкції ЄС, що передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти до країн Євросоюзу і третіх країн.
Відповідно до механізму обмеження цін на російську нафту, дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається країнам за межами ЄС за ціною, нижче граничної.
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Це так вони "хочуть" зупинити рашистов ...... спонсуючи їх.....
Чергова обіцянка-цяцянка.
Якби Трумп узурпував владу швидше, то не царемонились би!!!!
А так ще трохи діють "прілічія" і стримання/противаги...
Нагадаю, що профашиський Projekt 2025 передбачає повне звільнення професіоналів ("кар'єрних бюрократів") та заміну їх на лояльних до презика, слухняних виконавців всього
Пряма мова Мерца: "Це російський наратив, це те, як Путін представляв його роками, і я, чесно кажучи, шокований тим, що Дональд Трамп зараз, очевидно, сам прийняв його".
Вони бояться, щоб Підоррашка швидко здохла.
Ну а Україна? Потерпить.
Хоча ще одна моя думка.
Просто на війні заробляють бабло
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потихенько ( за наш рахунок) оновлюють свій арсенал
країни G7 відмовилися від заклику до своїх міністрів фінансів обмежити або скоригувати стелю цін на російську нафту - а Україна у вас на болотах у G7 вже ?
А не почавшийся Ленд-ліз так чого ж він вартий ? проясніть нам українцям .....
А становище на фронті - таке -Почитав коментарі зверху і зрозумів, що в запасі у нас багато "бійців з великим бойовим духом" сидять на диванах, вони ж і найкращі диванні стратеги та та ще нас "морально підтримують".
всі винні крім цих виродків-йо@аних кац@пів.
А ті хто в танку читати вміють-
Американський ленд-ліз для України закінчився, так і не почавшись.
А не почавшийся Ленд-ліз так чого ж він вартий ? проясніть нам українцям .....
США надавали Україні зброю в рамках ініціативи сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI),
зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF),
а також через вилучення із запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks або ж PDA - Presidential Drawdown).
Президент Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України у травні 2022 року, однак наразі його жодного разу не використовували, оскільки США надають Україні допомогу за іншими програмами. Закон передбачав розширені повноваження для президента в разі, якщо Конгрес відмовиться погоджувати виділення Україні зброї.