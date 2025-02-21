Уряд розширив програму компенсацій за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Кабінет Міністрів розширив доступ українцям до програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Відтепер компенсацію зможуть отримати й самозайняті особи, фізичні особи-підприємці, які є людьми з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Ми розширюємо програму, яка допомагає бізнесу облаштувати інклюзивні робочі місця для людей з інвалідністю. Відтепер обладнати своє робоче місце за підтримки держави зможуть люди з інвалідністю, які є самозайнятими, або ФОПами, ветерани з інвалідністю, які хочуть розпочати свій бізнес. Вони зможуть придбати необхідні їм спеціальні меблі, устаткування, допоміжні пристрої, як от підйомники чи пандуси", – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Також роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочого місця для працівника-ветерана, який повернувся з війни з інвалідністю.

Зазначається, що з початку року за цією програмою держава компенсувала бізнесу витрати на облаштування майже 300 робочих місць, виплативши 16 млн грн.

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Крім того, уряд розширив перелік допоміжних засобів, за які можна отримати компенсацію за програмою.

Зокрема, перелік доповнено технічними засобами, програмним забезпеченням та послугами, які забезпечують переклад з/на українську жестову мову, як офлайн, так і онлайн.

Як повідомлялося, за 2024 рік держава компенсувала роботодавцям за облаштування робочих місць 129 млн грн для майже 2 тис. працевлаштованих людей із інвалідністю.