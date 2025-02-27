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Новини
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Обсяги споживання електроенергії відновляться до довоєнного рівня лише за 15 років, – "Укренерго"

Обсяги споживання електроенергії відновляться до довоєнного рівня за 15 років

Про це член член правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив під час дискусії з розвитку енергетики, передає Інтерфакс-Україна.

"При розгляді майбутнього енергоміксу ми ґрунтуємося на економічних прогнозах від Мінекономіки, і на післявоєнний період вони є досить оптимістичні з ростом на 5-7% ВВП країни. В нашому перерахунку це виливається приблизно в 2% росту споживання електроенергії, і ми розуміємо, що за 15 років повернемося до довоєнного рівня споживання, але воно буде зовсім іншим: зміниться і структура, і споживачі", – розповів Зайченко.

За його словами, насамперед слід очікувати підвищеного рівня енергоефективності, що є однією зі стратегічних цілей держави.

При цьому одним з найголовніших факторів, які тиснуть на енергомікс, буде декарбонізація, зауважив Зайченко.

"Ми розуміємо, що держава взяла на себе зобов’язання щодо закриття теплової генерації, яка не відповідає вимогам до екологічності й викидів. Але якщо не буде внесено суттєвих змін у цю програму декарбонізації, то після 2025 року ми втратимо досить багато теплової генерації, яку потрібно буде заміщувати", – пояснив головний диспетчер ОЕС України.

Другим питання формування енергоміксу він назвав збільшення генерації з відновлюваних джерел, вказавши, що до 2030 року потужність сонячних електростанцій як промислових, так і населення може збільшитися до 11 тис. МВт (зараз приблизно 6 тис. МВт).

За його словами, це природний процес, бо технології дешевшають, як і у випадку з вітроенергетикою, розвитку якої зараз заважає тільки війна. Водночас він вказав, що наступним чинником впливу на енергомікс буде потреба в балансуванні енергосистеми.

"Для того, щоб змінити цей мікс і бути готовими до викликів, треба щоб енергосистема була гнучка. Саме тому ми проводимо конкурси на допоміжні послуги, в яких беруть участь насамперед газова генерація, а також системи накопичення енергії (СНЕ). Вони теж дешевшають, це світовий тренд, і розвитку СНЕ треба сприяти", – висловив переконання директор з управління ОЕС.

Він також вказав на актуальність водневих технологій як інструменту балансування енергосистеми, оскільки СНЕ та ГЕС не зможуть впоратися з цими завданнями повністю. Крім того, він акцентував на перспективах розбудови інтерконекторів з Європою.

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Як повідомлялося, обсяг електроенергії, виробленої в Україні з відновлюваних джерел (СЕС, ВЕС, електростанції на біогазі та міні-ГЕС) у 2024 році становив 11 млн МВт-год, що на 6,4% більше, ніж у 2023 році.

У підсумку частка ВДЕ у загальному енергобалансі країни склала майже 11%, проте обсяги генерації такої електроенергії значно коливаються, залежно від сезону.

Річний максимум виробництва електроенергії з ВДЕ (за обсягом) минулого року зафіксували у серпні –1165 тис. МВт-год, але у грудні він був у 4,5 раза меншим.

Автор: 

електроенергія (4233) Укренерго (1994)


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конечно....но надо не только воровать, но и строить..
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27.02.2025 21:04 Відповісти
Обсяги споживання електроенергії відновляться до довоєнного рівня лише за 15 років

Було відкрито майбутнє чи так було задумано?
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27.02.2025 21:39 Відповісти
Боневтік обіцяв 2 ГВт наче за рік відновить...
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27.02.2025 21:40 Відповісти
Потому что через 15 лет население страны естественным образом восстановится примерно до довоенного количества.
А сейчас, когда миллионы выехали в Европу, 20% территории с промышленными центрами оккупированы, то откуда возьмется довоенное потребление?
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27.02.2025 21:47 Відповісти
или естественным образом уменьшится втрое, потому как все разокрали и дураков нет
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27.02.2025 23:02 Відповісти
при вас підарах може і 15 років, при нормальній владі швидше
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27.02.2025 22:24 Відповісти
Прикольно а гроші з завищених тарифіф на офшор йдуть? А допомога союзників на відновлення під матрац ?
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28.02.2025 14:26 Відповісти

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