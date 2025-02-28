У деяких областях запровадили аварійні відключення

Унаслідок ворожих атак на енергооб’єкти в окремих регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що першочергово – відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках.

Як наголосили в компанії, ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Ощадливе споживання електроенергії зменшить необхідність застосування заходів обмеження". – додали в "Укренерго".

У НЕК не уточнюють у яких саме областях діють аварійні відключення. Водночас про ГАВ повідомили на Сумщині та Полтавщині. Також, за даними ДТЕК, графіки відключень застосовують у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Як повідомлялося, ввечері 27 лютого російські війська масовано атакували енергосистему Харківської області.