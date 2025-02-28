У деяких областях запровадили аварійні відключення
Унаслідок ворожих атак на енергооб’єкти в окремих регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що першочергово – відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках.
Як наголосили в компанії, ситуація в енергосистемі може змінитись.
"Ощадливе споживання електроенергії зменшить необхідність застосування заходів обмеження". – додали в "Укренерго".
У НЕК не уточнюють у яких саме областях діють аварійні відключення. Водночас про ГАВ повідомили на Сумщині та Полтавщині. Також, за даними ДТЕК, графіки відключень застосовують у Донецькій та Дніпропетровській областях.
Як повідомлялося, ввечері 27 лютого російські війська масовано атакували енергосистему Харківської області.
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