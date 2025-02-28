БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
565 9

Уряд доручив розробити новий механізм виїзду за кордон для водіїв гуманітарних вантажів

контроль,стоп,прикордонник,кордон,перевірка

У Міністерстві розвитку громад і територій підтвердили, що уряд припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Водночас доручено розробити для них інший механізм, але цим займатиметься Міністерство соціальної політики.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що за результатами засідання уряду 25 лютого було схвалено зміни до Постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі "Шлях".

"Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені Постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи "Шлях", – йдеться у повідомленні.

Додатково уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.

Раніше, система "Шлях" функціонувала для реєстрації для виїзду водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників та водіїв, що прямують за гуманітарними вантажами.

Напередодні стало відомо, Кабмін заборонив чоловікам-волонтерам виїжджати за кордон за гуманітаркою.

Як повідомлялося, із 3 березня Міністерство культури і стратегічних комунікацій призупиняє видачу листів сприяння щодо виїзду військовозобов’язаних митців і медійників за кордон.

Автор: 

кордон (1129) водії (69) гуманітарна допомога (202) Міністерство розвитку громад і територій (50)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Довбойоби зелені! Треба було спочатку розробити новий механізм, а тоді вже забороняти волонтерам виїзд. Падлюки бездумні...
показати весь коментар
28.02.2025 10:23 Відповісти
"система "Шлях" функціонувала для реєстрації для виїзду водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників та водіїв..."

" Міністерство культури і стратегічних комунікацій призупиняє видачу листів сприяння щодо виїзду військовозобов'язаних митців і медійників за кордон ..."

Бабла наловили , тепер кінці в воду. Якби думали дійсно про волонтерів , а не "волонтерів " , як і про митців , а не "митців" , то реально вже мав бути розроблений т. зв. НОВИЙ МЕХАНІЗМ , а не як завжди повний сюр , як завжди від зелених телепків.

Вже хоч посміялись , роздали смартфони пенсіонерам ( левовій частині посмертно ) , висадились
1 000 000 000 дерев , кожному новонвродженому українцю нарахували кошти за корисні копалини по економічному паспорту, поїли шаурми , рубанули шашликів ......- все як і "обіцяли"

Ну що телепки ,які привели це лайно у владу поржали , чи ще не повністю ?
показати весь коментар
28.02.2025 13:06 Відповісти
Що робити?
показати весь коментар
28.02.2025 14:26 Відповісти
Як мінімум вмикати мізки , перед тим , як йти на вибори ( любі при чому ) , а не навпаки.
показати весь коментар
28.02.2025 15:38 Відповісти
а водіям депутатів заборонили виїзд? чи з ними не варто поспіщати?
показати весь коментар
28.02.2025 13:14 Відповісти
То хто там не диктатор?
показати весь коментар
28.02.2025 13:49 Відповісти
О, клас: у нас Кабмін має право на обмеження прав і свобод громадян)) не Верховна Рада у особливий час. Не переплутайте)) і воопше - це ж іпсо
показати весь коментар
28.02.2025 14:29 Відповісти
Це не влада, це русняві прихвосні яких треба саджати за державну зраду на довічне і їх сім'ї також.
показати весь коментар
28.02.2025 14:31 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 