Уряд доручив розробити новий механізм виїзду за кордон для водіїв гуманітарних вантажів

У Міністерстві розвитку громад і територій підтвердили, що уряд припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Водночас доручено розробити для них інший механізм, але цим займатиметься Міністерство соціальної політики.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що за результатами засідання уряду 25 лютого було схвалено зміни до Постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі "Шлях".

"Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені Постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи "Шлях", – йдеться у повідомленні.

Додатково уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.

Раніше, система "Шлях" функціонувала для реєстрації для виїзду водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників та водіїв, що прямують за гуманітарними вантажами.

Напередодні стало відомо, Кабмін заборонив чоловікам-волонтерам виїжджати за кордон за гуманітаркою.

Як повідомлялося, із 3 березня Міністерство культури і стратегічних комунікацій призупиняє видачу листів сприяння щодо виїзду військовозобов’язаних митців і медійників за кордон.