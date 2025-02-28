Експосадовець ДСНС нарахував відсутньому підлеглому зарплату на мільйон. Йому оголосили про підозру

Працівники Держаного бюро розслідувань та Нацполіції викрили колишнього начальника державної пожежно-рятувальної частини ДСНС одного з міст Донеччини, який нарахував підлеглому понад 1 млн грн заробітної плати, хоча той майже два роки не з’являвся на службі.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що посадовець із січня 2022 року по вересень 2023 року ігнорував відсутність підлеглого на роботі. Попри це, той продовжував отримувати заробітну плату, зрідка виконуючи ремонт службового транспорту.

Через це підлеглий незаконно отримав понад 1 млн грн тоді, як його колеги розбирали завали після обстрілів РФ на території Донецької області.

Наразі ексначальник займає іншу посаду. Йому повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки – ч. 2 ст. 364 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Матеріали щодо підлеглого, який незаконно отримував зарплатню, будуть виділені в окреме кримінальне провадження.

Як повідомлялося, напередодні ДБР викрило злочинну організацію на чолі з військовослужбовцем, яка організувала масштабне викрадення дизпалива та мастильних матеріалів в одній з військових частин Рівненщини.