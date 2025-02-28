Нацкомісія розширила перелік ризикованих проєктів для інвесторів втретє за місяць. Хто увійшов до списку?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще сім кейсів.

Після цього загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 414, повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Зокрема, цього разу до списку сумнівних внесли:

King Academy

Asia-Inside

Crystal Ball Markets

Landson Financial Holding S.A.

UTEX

Alpine Funded

Aura Funded

Нацкомісія нагадала інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, також осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

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Як повідомлялося, 18 лютого НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів шість кейсів.

Перед цим НКЦПФР оновлювала перелік ненадійних інвестиційних проєктів на початку лютого, тоді до нього внесли ще 9 кейсів.