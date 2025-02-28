Нацкомісія розширила перелік ризикованих проєктів для інвесторів втретє за місяць. Хто увійшов до списку?
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще сім кейсів.
Після цього загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 414, повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Зокрема, цього разу до списку сумнівних внесли:
- King Academy
- Asia-Inside
- Crystal Ball Markets
- Landson Financial Holding S.A.
- UTEX
- Alpine Funded
- Aura Funded
Нацкомісія нагадала інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, також осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Як повідомлялося, 18 лютого НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів шість кейсів.
Перед цим НКЦПФР оновлювала перелік ненадійних інвестиційних проєктів на початку лютого, тоді до нього внесли ще 9 кейсів.
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