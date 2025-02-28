Виробник ракет для NASAMS відкриє компанію в Україні

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка виготовляє ракети для систем протиповітряної оборони NASAMS, працює над створенням спільного виробництва в Україні.

Про це повідомив президент компанії Ейрік Лі в інтерв’ю Euractiv, передає Укрінформ.

"Зараз ми створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з представниками промисловості в Україні щодо створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні на основі українських технологій. Йдеться про серійне виробництво ракет, тобто сотень. Ми розглядаємо можливість створення спільних підприємств протягом декількох місяців", – зазначив він.

За словами Лі, робота ведеться з розрахунком на довгострокове партнерство. Зокрема, у Kongsberg хочуть використовувати силу української промисловості.

"У довгостроковій перспективі, коли закінчиться війна, Україна може стати частиною ланцюга постачання ракет для систем ППО… Зараз в Україні відбувається багато інновацій, і ми будемо їх частиною. Для нас важливо бути там", – пояснив Лі.

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