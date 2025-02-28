Туреччина вдвічі збільшила імпорт скрапленого газу з РФ на тлі впровадження ембарго ЄС
Обсяги імпорту російського скрапленого газу Туреччиною зросли з 58 тис. тонн у грудні до 119 тис. тонн у січні. Порівняно з січнем 2024 року постачання газу з РФ зросли в 2,5 раза.
Про це свідчать дані турецького Бюро статистики, передає галузеве видання enkorr.
Зазначається, що збільшення російських відвантажень на турецькі термінали стало наслідком впровадження ембарго ЄС у грудні минулого року. До заборони найбільшим покупцем LPG з Росії була Польща, яка імпортувала в середньому 100 тис. тонн.
Загалом у січні до Туреччини надійшло 316 тис. тонн скрапленого газу, що на 4% більше порівняно з груднем та фактично дорівнює обсягам січня минулого року. Окрім Росії великими постачальниками газу в січні були Алжир (120 тис. тонн) й США (63 тис. тонн).
Зростання російських постачань відбулося за рахунок зменшення імпорту алжирського продукту, порівняно з груднем обсяги звідти впали на 27%.
Як повідомлялося, імпорт скрапленого природного газу з Росії до країн Євросоюзу у 2024 році зріс на 18%, лише за період із січня до листопада минулого року Європа заплатила за отриманий морем російський газ щонайменше 6,3 млрд євро.
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Турецький газон ж калорийнее!
вашим, нашим і 99% собі.
турція, азербайджан!!! там народжується хлопчик, вже з калькулятором та терезами.