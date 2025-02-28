Накупив елітних автівок під час війни: Суд конфіскував майно посадовця Держміграції вартістю 5 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав необґрунтованими та стягнув у дохід держави активи вартістю понад 5 млн грн, які фактично належать начальнику одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зокрема, суд визнав необґрунтованими активами квартиру в місті Києві та 3 автомобілі, оформлені на родичів чиновника упродовж 2022-2023 років, якими після їхнього придбання користувався посадовець і його дружина.

За рішенням суду, в дохід держави стягнуто квартиру та 2 автомобілі, а також грошові кошти у сумі 1,39 млн грн – як вартість третього автомобіля.

Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.

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САП подала позов про конфіскацію на підставі матеріалів, зібраних Нацагентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

За даними НАЗК, члени сім’ї та родичі посадовця упродовж 2019-2023 років стали формальними власниками двох квартир (у Києві та Харкові) та трьох автомобілів. При чому майно було придбане саме за дорученням посадовця міграційної служби. Водночас законних коштів для придбання активів у його родичів не було.

Зокрема, квартири були куплені його близькими особами і згодом подаровані дружині чиновника. Разом з тим, його теща і тесть у 2023-2024 стали власниками трьох дороговартісних автомобілів, довіреність на експлуатацію та розпорядження якими згодом надали посадовцю та його дружині.

Сам посадовець понад 10 років працює в Державній міграційній службі, а його дружина взагалі не має офіційних доходів.

Із повідомлення НАЗК випливає, що загалом у позові йшлося про конфіскацію майна на 5,9 млн грн, суд відмовився стягнути у дохід держави квартиру чиновника у Харкові.

У САП та НАЗК не називають прізвища чиновника. За даними джерел Liga.net у правоохоронних органах, йдеться про Андрія Донскова. Нині він обіймає посаду начальника управління організації запобігання нелегальній міграції Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області. Чиновник придбав майно, коли був заступником начальника управління – начальником відділу протидії нелегальній міграції у Харківській області.