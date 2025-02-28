Парламент Латвії підтримав заборону туристичних поїздок до РФ і Білорусі

Сейм Латвії проголосував у першому читанні поправки до закону про туризм, які забороняють туристичні поїздки до Білорусі та Росії.

Як пише Delfi.lv, заборона має мінімізувати ризики можливих порушень прав громадян Латвії, а також запобігти їхньому вербуванню, передає Радіо Свобода.

"Ми не можемо допустити, щоб туроператори продовжували організовувати розважальні поїздки та везти автобуси наших громадян до країн, які безсоромно висловлюють бажання окупувати Латвію", – заявив депутат Гатіс Лієпіньш із партії "Нова єдність".

Раніше Сейм Латвії схвалив пропозицію заборонити постачальникам туристичних послуг рекламувати поїздки до Білорусі та Росії.

Згідно з поданим законопроєктом, уряд Латвії повинен підготувати розпорядження про закриття прикордонних переходів для громадського пасажирського транспорту до 17 березня.

Як повідомлялося, у січні у латвійський сейм подали на розгляд законопроєкт, що обмежує угоди, що загрожують національній безпеці. Так, він передбачає заборону на купівлю нерухомості в Латвії громадянам Росії та Білорусі, а також юридичним особам, які перебувають у власності таких громадян.