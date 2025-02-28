Зеленський підписав закон про скасування Господарського кодексу, він набрав чинності

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період", який визнає Господарський кодекс таким, що втратив чинність.

Про це свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №6013 на сайті парламенту, він набрав чинності як закон сьогодні, 28 лютого, але вводиться в дію через шість м ісяців.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 9 січня. Він передбачає зміни у системі корпоративного управління юридичних осіб державної та комунальної власності, а також передбачає скасування Господарського кодексу України.

Детальніше читайте у матеріалі: Як скасування Господарського кодексу вплине на бізнес?