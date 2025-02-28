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Новини
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Зеленський підписав закон про скасування Господарського кодексу, він набрав чинності

господарський кодекс

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період", який визнає Господарський кодекс таким, що втратив чинність.

Про це свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №6013 на сайті парламенту, він набрав чинності як закон сьогодні, 28 лютого, але вводиться в дію через шість м ісяців.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 9 січня. Він передбачає зміни у системі корпоративного управління юридичних осіб державної та комунальної власності, а також передбачає скасування Господарського кодексу України.

Детальніше читайте у матеріалі: Як скасування Господарського кодексу вплине на бізнес?

Автор: 

закон (1481) Зеленський Володимир (2505) кодекс (4) комунальне підприємство (30)


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вопрос в том нафига в свое время выдумали господарский кодекс и процессуально господарский и соответствующие суды??
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28.02.2025 18:10 Відповісти
Понісся "дерибан"! Саме "на часі"!
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28.02.2025 19:00 Відповісти
Питання в тому, що Господарський кодекс регулював основні засади діяльності деяких підприємств, зокрема комунальних, неприбуткових. В Цивільному кодексі відповідних положень немає. От що відбувається, коли закони пишуть неаігласи
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28.02.2025 19:05 Відповісти
Знищувати завжди легше. Тут як завжди рейдерська основа. Привласнення державного частими особами.
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03.03.2025 16:08 Відповісти

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