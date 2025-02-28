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Новини
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Останній день, щоб отримати "тисячу Зеленського": Шмигаль розповів, скільки українців скористалися програмою

шмигаль

Цієї п'ятниці, 28 лютого, добігає завершення термін для подачі заявок на отримання 1000 гривень із державного бюджету за програмою "Зимова єПідтримка".

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками сьогоднішнього засідання уряду.

"Сьогодні останній день, коли можна подати заявку на виплату 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". Отримані кошти, однак, ще можна буде витрачати до кінця цього року. Загалом майже 14,4 млн українців подали заявки та отримають відповідні виплати. Це рекордні показники для державної програми", – написав Шмигаль.

Він також анонсував нові програми підтримки для українців.

"Цієї весни також плануємо запроваджувати нові програми і розширювати наявну соціальну підтримку для українських родин", – пообіцяв Шмигаль.

Умови програми "Зимова єПідтримка"

22 листопада Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Прийом заявок на отримання допомоги розпочався на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".

Автор: 

Кабмін (7742) Шмигаль Денис (1484) єПідтримка (67)


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Топ коментарі
+9
Яка в біса тисяча зелупного,що він із свого банківського рахунка сплатив?!цю тисячу треба називати вкраденою у військових злочинною групіровкою зеофіса.
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28.02.2025 16:29
+8
АХМЕТІВСЬКА ПІДСТИЛКА МАРОДЕРНІ ПІД НАГЛЯДОМ ЛАРЬОЧНИКА ЄРМАКА
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28.02.2025 16:18
+8
Хоч я пенсіонерка (3240грн пенсія), але не брала цю тисячу- не хочу бруднитися...
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28.02.2025 17:00
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АХМЕТІВСЬКА ПІДСТИЛКА МАРОДЕРНІ ПІД НАГЛЯДОМ ЛАРЬОЧНИКА ЄРМАКА
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28.02.2025 16:18 Відповісти
Нашо ти криш? тебе і так усі чують - ти перша вперлась.
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28.02.2025 18:23 Відповісти
Пішов глухонімий в ліс по гриби, і заблудився. Довго блукав, поки в нього дах майже поїхав. У відчаї він почав "кричати" мовою глухонімих. І тут йому назустріч грибник, теж глухонімий. Підійшов ближче і питає теж жестами:
-- Ти чого розкричався на весь ліс?
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28.02.2025 19:06 Відповісти
тебе занадто завернуло. тут простіше: капс - це крик
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01.03.2025 09:47 Відповісти
Повиздихайте зі своїми тисячами !Зелені мародери!
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28.02.2025 19:27 Відповісти
Яка в біса тисяча зелупного,що він із свого банківського рахунка сплатив?!цю тисячу треба називати вкраденою у військових злочинною групіровкою зеофіса.
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28.02.2025 16:29 Відповісти
ну були ж ножки буша. тепер є Зе-тисяча
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28.02.2025 18:24 Відповісти
Невже зеленський зі своєї кишені дістав ті тисячі?
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28.02.2025 16:35 Відповісти
а Буш своїх ніжки прислав ))
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28.02.2025 18:25 Відповісти
І де та тисяча, яку я хотів перерахувати на ЗСУ? Брехуни
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28.02.2025 16:57 Відповісти
Хоч я пенсіонерка (3240грн пенсія), але не брала цю тисячу- не хочу бруднитися...
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28.02.2025 17:00 Відповісти
14 млн длбйбв
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28.02.2025 18:40 Відповісти

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