Останній день, щоб отримати "тисячу Зеленського": Шмигаль розповів, скільки українців скористалися програмою

Цієї п'ятниці, 28 лютого, добігає завершення термін для подачі заявок на отримання 1000 гривень із державного бюджету за програмою "Зимова єПідтримка".

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками сьогоднішнього засідання уряду.

"Сьогодні останній день, коли можна подати заявку на виплату 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". Отримані кошти, однак, ще можна буде витрачати до кінця цього року. Загалом майже 14,4 млн українців подали заявки та отримають відповідні виплати. Це рекордні показники для державної програми", – написав Шмигаль.

Він також анонсував нові програми підтримки для українців.

"Цієї весни також плануємо запроваджувати нові програми і розширювати наявну соціальну підтримку для українських родин", – пообіцяв Шмигаль.

Умови програми "Зимова єПідтримка"

22 листопада Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Прийом заявок на отримання допомоги розпочався на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".