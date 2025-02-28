Кабмін звільнив заступницю міністра юстиції, яка відповідала за конфіскацію санкційних активів

Кабінет Міністрів звільнив Інну Богатих з посади заступниці міністра юстиції.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 28 лютого, повідомляє пресслужба уряду.

Сама посадовиця заявила, що це рішення стало для неї несподіванкою.

"Щойно дізналась, що рішенням уряду мене звільнено з посади заступника міністра юстиції. В світлі подій останніх тижнів і днів – не дивно. Збиралась писати заяву 12.03., бо були процеси, які треба було завершити. І була моральна дилема – як залишити людей, які прийшли зі мною, і тих, які стали майже рідними за час спільної роботи. Дякую, що закрили діалог із совістю. Обовʼязково прозвітую тут про все, чого вдалось досягти і про те, чого не встигла зробити", – написала вона у Facebook.