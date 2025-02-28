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Новини
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Кабмін звільнив заступницю міністра юстиції, яка відповідала за конфіскацію санкційних активів

Інна Богатих

Кабінет Міністрів звільнив Інну Богатих з посади заступниці міністра юстиції.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 28 лютого, повідомляє пресслужба уряду.

Сама посадовиця заявила, що це рішення стало для неї несподіванкою.

"Щойно дізналась, що рішенням уряду мене звільнено з посади заступника міністра юстиції. В світлі подій останніх тижнів і днів – не дивно. Збиралась писати заяву 12.03., бо були процеси, які треба було завершити. І була моральна дилема – як залишити людей, які прийшли зі мною, і тих, які стали майже рідними за час спільної роботи. Дякую, що закрили діалог із совістю. Обовʼязково прозвітую тут про все, чого вдалось досягти і про те, чого не встигла зробити", – написала вона у Facebook.

Інна Богатих обіймала посаду заступниці міністра з травня 2024 року. У Мін’юсті вона відповідала за реалізацію державної політики у сфері конфіскації активів осіб, щодо яких накладені відповідні санкції РНБО.

Автор: 

Кабмін (7742) конфіскація (333) Мін’юст (630) санкції (4375)


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Це та крайня у команді Стефанишиної , СОСНА котра змінила фальсифіковані укази на ПОРОШЕНКО на усіх держаних сайтах?
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28.02.2025 16:14 Відповісти
Цікаво як в ЄС будуть сприймати цих лярв від юстиції
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28.02.2025 16:16 Відповісти
А куди вона з дванадцятого березня йти збиралась? У модельний бізнес чи напарницею до прикордонниці плантовської?
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28.02.2025 16:24 Відповісти
Може з 12.03 збиралась міняти прізвище на Мегабогатих?
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28.02.2025 17:02 Відповісти
Якусь іншу сексологіню поставлять.
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28.02.2025 17:08 Відповісти

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