Екстрені відключення світла для бізнесу знову почались у Києві та інших регіонах (оновлено)

У місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Відключення почалися за командою оператора енергосистеми країни НЕК "Укренерго", повідомили у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК.

Своєю чергою в "Укренерго" підтвердили, що в кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії.

"Причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес. Графіки обмеження потужності для промисловості – продовжують діяти", – уточнили в компанії.

Водночас в "Укренерго" наголосили, що обмеження електропостачання для побутових споживачів не застосовуються, за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго, однак ситуація в енергосистемі може змінитись.

Як повідомлялося, внаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкти вранці у п'ятницю, 28 лютого, вже запроваджувались аварійні відключення електроенергії у низці регіонів. Проте за кілька годин їх скасували.