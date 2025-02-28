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Екстрені відключення світла для бізнесу знову почались у Києві та інших регіонах (оновлено)

свет

У місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Відключення почалися за командою оператора енергосистеми країни НЕК "Укренерго", повідомили у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК.

Своєю чергою в "Укренерго" підтвердили, що в кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії.

"Причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес. Графіки обмеження потужності для промисловості – продовжують діяти", – уточнили в компанії.

Водночас в "Укренерго" наголосили, що обмеження електропостачання для побутових споживачів не застосовуються, за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго, однак ситуація в енергосистемі може змінитись. 

Як повідомлялося, внаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкти вранці у п'ятницю, 28 лютого, вже запроваджувались аварійні відключення електроенергії у низці регіонів. Проте за кілька годин їх скасували.

Автор: 

електроенергія (4233) ДТЕК (1359) Укренерго (1994) відключення світла (599)


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