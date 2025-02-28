Кабмін знову змінив порядок бронювання працівників від мобілізації (оновлено)

Кабінет Міністрів вніс чергові зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних та до Критеріїв та Порядку визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 28 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що за рішенням уряду до постанови №76 від 27 січня 2023 року "Деякі питання реалізації положень закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час" внесено зміни стосовно:

врахування у загальній кількості військовозобов’язаних, які підлягатимуть бронюванню, працівників, призваних на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року;

незастосування до державних органів вимоги щодо 72-годинної перевірки відомостей про працівника під час його бронювання;

зменшення до 5 днів строку для анулювання відстрочки працівників підприємств, установ, організацій. Це прискорить скасування відстрочок, раніше це займало місяць, уточнили у пресслужбі Мінекономіки;

запровадження місячного періоду для критерію щодо розміру нарахованої середньої заробітної плати працівників під час визначення підприємства, установи, організації критично важливими. Через перехід на щомісячну звітність, середню зарплату підприємства тепер розраховуватимуть за останній календарний місяць, а не за квартал, пояснили у Мінекономіки.

При цьому запровадять автоматичну перевірку відповідності зарплати заброньованих працівників (від 20 тис. грн) вимогам бронювання. Для цього Кабмін доручив Пенсійному фонду та Мінцифри протягом місяця забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг щодо відповідності умовам стосовно розміру нарахованої заробітної плати військовозобов’язаних працівників за визначений період.

Підприємства мають підтвердити критичність і перебронювати працівників до 31 березня

Як повідомлялося, на засіданні у вівторок, 25 лютого, Кабінет Міністрів відклав кінцевий термін перебронювання працівників та оновлення статусу критичності підприємств на місяць – з 28 лютого до 31 березня. Також на місяць продовжено термін дії чинних відстрочок для заброньованих працівників.

Крім того, Кабмін спростив сам процес бронювання працівників через портал "Дія", скасувавши до 1 квітня необхідність проведення 72-х годинної верифікації для перебронювання робітників.

Раніше продовжити строки підтвердження критичності підприємств і перебронювання працівників за новими правилами просив бізнес. Зокрема, у Європейській Бізнес Асоціації пояснювали таку необхідність наслідками хакерської атаки на державні реєстри, через яку вони не працювали понад місяць.

Нагадаємо, Кабмін змінив правила бронювання працівників від мобілізації через портал "Дія" з 1 грудня 2024 року. При цьому критично важливі підприємства до кінця лютого мають підтвердити свою критичність, відповідно до нових критеріїв. Для цього підприємство має відповідати трьом критеріям з восьми.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Нові правила бронювання працівників від мобілізації