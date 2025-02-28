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Новини
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В Україні з 1 квітня почнуть застосовувати новий коефіцієнт до акцизу на сигарети

В Україні з 1 квітня почнуть застосовувати новий коефіцієнт до акцизу на сигарети

Виробники та імпортери сигарет в Україні з 1 квітня цього року застосовуватимуть коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов'язання.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби. 

Там пояснили, що за результатами декларування платниками акцизу за 2024 рік частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8 відсотка, тобто є меншою за 60%.

Застосування коефіцієнта 1,1 розповсюджується на всіх виробників та імпортерів тютюнових виробів.

Коефіцієнт 1,1 діятиме при розрахунку акцизного податку, який сплачується за марки, отримані в період із 1 квітня по 31 грудня 2025 року, а також при визначенні податкового зобов'язання у деклараціях з акцизного податку за звітні періоди квітень - грудень 2025 року.

Нагадаємо, раніше па сайті президента Володимира Зеленського зареєстрували петицію із закликом підписати закон №4115-IX про перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Автор: 

акциз (281) тютюн (333) Державна податкова служба (353)


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28.02.2025 16:48 Відповісти
Добре що онлайн-казино владі нічим не заважають.
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28.02.2025 16:49 Відповісти
Дурні курять, а розумні економлять.
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28.02.2025 16:54 Відповісти
Палити шкідливо ) А на війні взагалі смертельно .
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28.02.2025 17:08 Відповісти

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