В Україні з 1 квітня почнуть застосовувати новий коефіцієнт до акцизу на сигарети

Виробники та імпортери сигарет в Україні з 1 квітня цього року застосовуватимуть коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов'язання.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Там пояснили, що за результатами декларування платниками акцизу за 2024 рік частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8 відсотка, тобто є меншою за 60%.

Застосування коефіцієнта 1,1 розповсюджується на всіх виробників та імпортерів тютюнових виробів.

Коефіцієнт 1,1 діятиме при розрахунку акцизного податку, який сплачується за марки, отримані в період із 1 квітня по 31 грудня 2025 року, а також при визначенні податкового зобов'язання у деклараціях з акцизного податку за звітні періоди квітень - грудень 2025 року.

Нагадаємо, раніше па сайті президента Володимира Зеленського зареєстрували петицію із закликом підписати закон №4115-IX про перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби.