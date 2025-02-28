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Новини
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Більше, ніж по країні: Середня зарплата на підприємствах ГМК торік зросла на 14,4%

Середня зарплата у ГМК секторі зросла на 14,4%, і досягла майже 30 тисяч гривень, – ФМУ

Середня зарплата на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України 2024 року зросла на 14,4%, до 27,3 тис. грн. Таким чином, динаміка збільшення фонду заробітної плати в галузі перевищила індекс інфляції за підсумками минулого року.

Про це повідомили у Федерації металургів України, пише GMK Center. 

Як зазначається, рівень зарплат на підприємствах українського ГМК традиційно істотно перевищує середній показник в Україні та промисловості.

За даними Держстату, за 2023 рік середня зарплата в Україні становила 17,4 тис. грн, у промисловості – 18,4 тис. грн. Таким чином, зарплати в секторі ГМК на 37% вищі, ніж у середньому по Україні. Крім того, як зауважують у ФМУ, металургійні компанії створюють привабливі умови праці за рахунок інвестицій у безпеку.

За підсумками 2023 року середня зарплата на підприємствах ФМУ зросла на 56,4% – до 23,9 тис. грн.

Нагадаємо, за п'ять років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

Але в разі зростання тарифів державних монополій бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.

Автор: 

видобуток (1752) металургія (925) Новини компаній (3342) зарплата (1117)


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А інфляція? А девальвація гривні? А неконтрольований ріст цін на все на все
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28.02.2025 17:55 Відповісти
А плюс до всього військовий збір здається 5%. То виходить не підвищенняЮ а навпаки ще забрали.
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28.02.2025 18:43 Відповісти
КОПАЛИ-КОПАЛИНИ - це ж вотчина батька війни АХМЄТОВА !!! А ще це підкуп Ахмєтки за те , що його ліцензії на рідкоземельні похерили задля вимог США.
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28.02.2025 17:55 Відповісти
Єрмак рулює! вовчик длекларує па-ПРєжнєму через шмигалку Ахмєтова .
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28.02.2025 17:57 Відповісти
Плять, я нищеброд в писду...
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28.02.2025 17:58 Відповісти
Пинчук всегда платил копейки
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28.02.2025 18:04 Відповісти
Только почему то не пишут что из 27 тысяч что начислили, тысяч десять забирают на налоги.
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28.02.2025 18:22 Відповісти
Це дуже мізерні зарплати, за таку роботу....
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28.02.2025 19:13 Відповісти

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