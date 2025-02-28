САП передала до суду справу проти колишнього голови НБУ Шевченка. Він втік з України два роки тому

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала до суду обвинувальний акт стосовно 8 учасників злочинної організації, очолюваної ексголовою правління державного "Укргазбанку", яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.

У пресслужбі САП нагадали, що слідство у справі завершили ще у вересні 2023 року, з того часу сторона захисту ознайомлювалась із матеріалами справи.

Йдеться про справу про виведення коштів з державного "Укргазбанку" під керівництвом Кирила Шевченка, який вже після реалізації цієї злочинної схеми у липні 2020 року очолив Національний банк України.

За даними слідства, під час роботи на посаді голови правління "Укргазбанку" у 2014-2020 роках Шевченко створив злочинну організацію, до якої увійшли його заступник, який також обіймав посаду заступника Міністра юстиції, керівництво одного з департаментів, керівник обласної дирекції банку та троє фіктивних партнерів банку, зокрема колишній перший заступник генпрокурора, для систематичного заволодіння коштами банку та подальшої їх легалізації.

Зокрема, керівництво банку організувало підробку низки документів, відповідно до яких 52 підставні фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування. За це упродовж 2014-2020 років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн грн. Хоча насправді клієнти послугами цих посередників не користувалися, а сплачені банком за нібито надані послуги кошти використовувались для потреб учасників злочинної організації.

"Гроші використовувались як для власного збагачення, надання "відкатів" керівникам державних суб’єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності", – стверджує слідство.

Дії осіб кваліфіковано за ст. ст. 191, 255, 209 та 366 КК України залежно від ролі кожного учасника злочинної схеми.

У САП уточнили, що загальна кількість учасників схеми – 16 осіб, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ, а також працівники АБ "Укргазбанк". При цьому 8 підозрюваних вже уклали угоду з прокурорами, щоб отримати м'якше покарання та уникнути ув'язнення.

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Як повідомлялося, у вересні 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою учасників злочинної організації на чолі з колишнім головою правління АБ "Укргазбанк" Кирилом Шевченком, яка упродовж 2014-2020 років незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.

Керівником злочинної організації та організатором схеми слідчі вважають першого заступника голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка, який невдовзі його очолив за рішенням уряду, а згодом був призначений головою правління НБУ.

Нагадаємо, НАБУ повідомило Шевченку про підозру 6 жовтня 2022 року. Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям, і терміново виїхав за кордон нібито на лікування. Наразі він переховується від слідства у Відні.

Кирило Шевченко очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

На початку грудня минулого року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Шевченка у вигляді тримання під вартою.