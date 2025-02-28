Українці в Польщі за три роки відкрили майже 90 тисяч компаній. Це в 21 раз більше, ніж польських – в Україні

Українці за три роки зареєстрували в Польщі 77,7 тис. ФОПів, що становить 9% усіх зареєстрованих підприємств за цей період.

Про це йдеться в повідоменні аналітичного центру Gremi Personal.

Окрім того, було засновано 11,3 тис. компаній із українським капіталом.

Серед усіх ФОПів, відкритих у Польщі у 2024 році, 12% належали громадянам України. Українці становили 84% від загальної кількості ФОП, зареєстрованих іноземцями.

Найбільш популярними сферами діяльності українських компаній стали будівництво (23%), інформація та комунікації (18%), а також інші послуги (13%). У секторі "інших послуг" 82% компаній надають перукарські та косметичні послуги.

Як зазначається, в 2022-2024 роках кількість українських підприємств щорічно зростала в середньому на 34%.

Разом ці три галузі охоплюють понад половину всіх зареєстрованих підприємств.

Аналітики також спостерігать зміни в поведінці роботодавців. Усе більше польських компаній відкриті до співпраці з українськими підрядниками та підприємцями, особливо у сферах будівництва, логістики та промисловості. Втім, є й виклики – наприклад, складнощі з бюрократією при реєстрації бізнесу та пошук партнерів для сталого розвитку.

Водночас станом на лютий 2024 року в українському бізнес-просторі було зареєстровано усього 3 635 польських компаній. Це в 21 раз менше, ніж кількість українських ФОПів у Польщі. ​

Близько 31% польських компаній в Україні працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 17% – у переробній промисловості. Основним напрямком понад 8% компаній є професійна, наукова та технічна діяльність. У сфері адміністративного та допоміжного обслуговування працюють близько 7% підприємств.