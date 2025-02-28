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Новини
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Загальний фонд бюджету України за лютий отримав майже 126 мільярдів. Більше половини забезпечила Держподаткова

Загальний фонд бюджету України за лютий отримав майже 126 мільярдів

У лютому 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 125,8 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів. 

Так, за підсумками лютого надходження платежів від Державної податкової служби становили 75,6 млрд грн, в тому числі:

  • 25,8 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 19,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 32,7 млрд грн, відшкодовано – 12,9 млрд грн);
  • 15,2 млрд грн – акцизний податок;
  • 11 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 2,5 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Державної митної служби надійшли в обсязі 44,2 млрд грн.

"У цілому, за оперативними даними, за підсумками лютого 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 244,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 43,2 млрд грн (станом на 27 лютого) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування", – повідомили в Мінфіні.

Як повідомлялося, за 2024 рік держбюджет отримав 3 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищує показник держбюджету 2023 року.

У лютому 2025 року стало відомо, що Міністерство фінансів України цього року працюватиме над цифровізацією планування бюджету. Так, нова IT-система планування бюджету, яка розробляється у співпраці з публічною установою "Центральне агентство з управління проектами" (CPMA) за підтримки проєкту "Програма з підтримки управління державними фінансами в Україні" EU4PFM, є важливим кроком у трансформації управління державними фінансами в Україні.

Автор: 

бюджет (1805) Мінфін (2925) податки (2413) Державна податкова служба (353) Державна митна служба (469)


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видоївши, останні краплі?
обклавши податками все що тільки можливо?
гетьманцев, це організатор ********* голодомору україни!
і багато хто прислуговує йому. як в старі "добі" часи.
то, почнемо жерти своїх дітей, чи ........
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28.02.2025 21:07 Відповісти
Платят налогоплательщики,податкова сбирает хабари,крышует неплательщиков и проедает бюджет.
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01.03.2025 07:32 Відповісти
Виявляється, бюджет наповнює податкова, а не українські підприємства та підприємці!
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02.03.2025 19:41 Відповісти
лучше бы сказали, сколько себе в карманы положили от тех предприятий, что зарплаты в конвертах платят
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02.03.2025 23:56 Відповісти

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