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Адміністрація Трампа розглядає можливість припинення поточних поставок зброї Україні, – ЗМІ

Зеленський сперечається із Трампом

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість припинити всі поточні поставки військової допомоги Україні у відповідь на висловлювання президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті 28 лютого і його непоступливість у мирному процесі.

Про це пише The Washington Post із посиланням на словами високопосадовця в адміністрації, передає "Європейська правда".

За його словами, якщо рішення буде ухвалене, воно стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів, які очікують на відправку в Україну через президентський механізм скорочення зброї із запасів.

Розгляд питання про припинення постачань зброї для України підкреслює різке погіршення відносин між двома країнами після перепалки в Овальному кабінеті між Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Посадовець відкинув думку про те, що конфронтація Трампа і Венса із Зеленським була навмисною, і зазначив, що були докладені зусилля, щоб створити більш позитивний тон у плануванні зустрічі, на що вказує відмова Трампа від звинувачень у тому, що Зеленський є "диктатором".

Нагадаємо, у Білому домі 28 лютого відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Під час зустрічі в Овальному кабінеті.вони почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони.

Згодом президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім. Зрештою у Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Автор: 

зброя (868) допомога (1531) США (4862) Трамп Дональд (625)


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Трамп зробив ставку на путлєра, бо і в самого замашки диктатора, а ще тут минуле Трампа дається взнаки , скоріше не безпідставно.
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01.03.2025 10:52 Відповісти

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