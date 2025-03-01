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МВФ погіршив прогноз росту ВВП України у 2025 році

МВФ погіршив прогноз росту ВВП України у 2025 році

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році, знизивши його до 2-3%, що на 0,5 відсоткових пункта менше, ніж у попередньому прогнозі.

Про це повідомили у пресслужбі МВФ за результатами роботи місії щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

"Зростання реального ВВП оцінюється на рівні 3,5% у 2024 році, але очікується, що воно сповільниться до 2-3% у 2025 році, що відображає несприятливі фактори, пов'язані з обмеженнями на ринку праці, пошкодженням енергетичної інфраструктури та продовженням війни Росії в Україні", – йдеться у релізі.

Раніше ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 3,5% з 4,7%, очікуваних у вересневому прогнозі. До того у Світовому банку заявили, що в разі продовження активних бойових дій, зростання українського ВВП уповільниться у 2025 році до 2%.

Як повідомлялося, 28 лютого Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). У разі успішного проходження Україною сьомого перегляду програми EFF до бюджету надійде $917,54 млн.

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ВВП (1135) МВФ (1745) прогноз (1083)


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01.03.2025 23:25 Відповісти
Хотел бы я увидеть какой рост ВВП продемонстрировала бы хоть одна страна Европы, оказавшись в той войне, что и Украина?
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02.03.2025 23:55 Відповісти

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