МВФ погіршив прогноз росту ВВП України у 2025 році

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році, знизивши його до 2-3%, що на 0,5 відсоткових пункта менше, ніж у попередньому прогнозі.

Про це повідомили у пресслужбі МВФ за результатами роботи місії щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

"Зростання реального ВВП оцінюється на рівні 3,5% у 2024 році, але очікується, що воно сповільниться до 2-3% у 2025 році, що відображає несприятливі фактори, пов'язані з обмеженнями на ринку праці, пошкодженням енергетичної інфраструктури та продовженням війни Росії в Україні", – йдеться у релізі.

Раніше ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 3,5% з 4,7%, очікуваних у вересневому прогнозі. До того у Світовому банку заявили, що в разі продовження активних бойових дій, зростання українського ВВП уповільниться у 2025 році до 2%.

Як повідомлялося, 28 лютого Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). У разі успішного проходження Україною сьомого перегляду програми EFF до бюджету надійде $917,54 млн.